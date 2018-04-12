Общество

49 минут назад

Неделя добра стартует в пятницу, 13-го

2 200
#добровольцы #волонтеры
Неделя добра стартует в пятницу, 13-го

Старт акции состоится в Верхнем парке.

С 13 по 20 апреля в регионе пройдет Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра», сообщает управление молодежной политики Липецкой области. В Липецке торжественное открытие «Весенней Недели Добра» состоится 13 апреля в 14:00 часов в Верхнем парке..

Информация о «добрых делах» будет публиковаться в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодежь Липецкой области». Для этого участнику в день реализации добровольческой инициативы необходимо прислать фото с описанием на электронную почту dobro_48_omo@mail.ru.

Добровольцы могут присоединится к мероприятиям согласно календарю или самостоятельно планировать и реализовывать добровольческие инициативы. Ознакомится с мероприятиями акции можно в разделе «Возможности» Единой информационной системы «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф.

Акция проводится в России с 1997 года. В Липецкой области «Весенняя Неделя Добра» проводится с 2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые реализуют социально значимые мероприятия. В прошлом году в акции приняло участие свыше 20 тысяч человек.
2 200
#добровольцы #волонтеры

Комментарии (2)

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Limber

26 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
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Александр

29 минут назад
А я думаю, что все такие злые а они неделю добра ждали оказывается.
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