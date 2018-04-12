Общество
49 минут назад
Неделя добра стартует в пятницу, 13-го
2 200
Старт акции состоится в Верхнем парке.
С 13 по 20 апреля в регионе пройдет Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра», сообщает управление молодежной политики Липецкой области. В Липецке торжественное открытие «Весенней Недели Добра» состоится 13 апреля в 14:00 часов в Верхнем парке..
Информация о «добрых делах» будет публиковаться в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодежь Липецкой области». Для этого участнику в день реализации добровольческой инициативы необходимо прислать фото с описанием на электронную почту dobro_48_omo@mail.ru.
Добровольцы могут присоединится к мероприятиям согласно календарю или самостоятельно планировать и реализовывать добровольческие инициативы. Ознакомится с мероприятиями акции можно в разделе «Возможности» Единой информационной системы «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф.
Акция проводится в России с 1997 года. В Липецкой области «Весенняя Неделя Добра» проводится с 2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые реализуют социально значимые мероприятия. В прошлом году в акции приняло участие свыше 20 тысяч человек.
Информация о «добрых делах» будет публиковаться в социальной сети «Вконтакте» в группе «Молодежь Липецкой области». Для этого участнику в день реализации добровольческой инициативы необходимо прислать фото с описанием на электронную почту dobro_48_omo@mail.ru.
Добровольцы могут присоединится к мероприятиям согласно календарю или самостоятельно планировать и реализовывать добровольческие инициативы. Ознакомится с мероприятиями акции можно в разделе «Возможности» Единой информационной системы «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф.
Акция проводится в России с 1997 года. В Липецкой области «Весенняя Неделя Добра» проводится с 2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые реализуют социально значимые мероприятия. В прошлом году в акции приняло участие свыше 20 тысяч человек.
2 200
Limber
Александр