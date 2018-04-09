TOYOTA RAV4 продают в Липецке за смешные деньги

Владелец автомобиля — банкрот.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве липецкой организации ОАО «Мостостроительный отряд № 126» выставил на аукцион транспорт предприятия. Среди лотов — полуприцепа, МАЗа и крана — затесался и TOYOTA RAV4. Внедорожник планируют сбыть с торгов за 249 653,70 рублей.



Начало торгов запланировано на 21 мая. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены продажи, а задаток - 10%. Сведения об автомобиле 2008 года выпуска снабдили не только данными по VIN, но и госномером. Согласно открытым данным внедорожник серо-синего цвета не попадал в ДТП.



Заметим, что все заявленные на аукцион лоты уже были проданы в прошлом декабре. Например, воронежец предложил за внедорожник 624 134,25 рублей. Но участник торгов так и не заплатил за транспорт, вследствие чего договор купли-продажи расторгнут4 все автомобили прошлось снова выставить на продажу с молотка.



Банкротство ОАО «Мостостроительный отряд № 126» было запущено в 2016 году налоговой инспекцией. К моменту признания организации банкротом к ней предъявили требования на общую сумму в 9 604 819 рублей. ОАО «Мостоотряд № 126» принадлежало имущество на 29, 3 млн рублей.

При этом сумма неисполненных обязательств должника превышала 46, 9 млн рублей.