Общество

сегодня, 12:55

TOYOTA RAV4 продают в Липецке за смешные деньги

9 2568
#торги #банкрот
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TOYOTA RAV4 продают в Липецке за смешные деньги

Владелец автомобиля — банкрот.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве липецкой организации ОАО «Мостостроительный отряд № 126» выставил на аукцион транспорт предприятия. Среди лотов — полуприцепа, МАЗа и крана — затесался и TOYOTA RAV4. Внедорожник планируют сбыть с торгов за 249 653,70 рублей.

Начало торгов запланировано на 21 мая. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены продажи, а задаток - 10%. Сведения об автомобиле 2008 года выпуска снабдили не только данными по VIN, но и госномером. Согласно открытым данным внедорожник серо-синего цвета не попадал в ДТП.

Заметим, что все заявленные на аукцион лоты уже были проданы в прошлом декабре. Например, воронежец предложил за внедорожник 624 134,25 рублей. Но участник торгов так и не заплатил за транспорт, вследствие чего договор купли-продажи расторгнут4 все автомобили прошлось снова выставить на продажу с молотка.

Банкротство ОАО «Мостостроительный отряд № 126» было запущено в 2016 году налоговой инспекцией. К моменту признания организации банкротом к ней предъявили требования на общую сумму в 9 604 819 рублей. ОАО «Мостоотряд № 126» принадлежало имущество на 29, 3 млн рублей.
При этом сумма неисполненных обязательств должника превышала 46, 9 млн рублей.
9 2568
#торги #банкрот
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Комментарии (9)

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нквдешнику

4 минуты назад
Сейчас на Сахалине гектар бесплатно дают, иди окучивай,-драматург!!!
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Юрий

4 минуты назад
дайте адрес сайта аукциона
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нквд

21 минуту назад
При Сталине такого быть не могло .потому как директор все до последних трусов отдал бы и все родственники .и пошли осваивать о.Сахалин . а у нас цацкаются
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Парадокс

27 минут назад
Раньше у всех крестьян были лошади, коровы, гуси, куры, свиньи. А машины только у богатых. Теперь почти у всех есть ржавые машины, а лошади за бешенные деньги только у олигархов, плюс вложенные деньги в импортозамещение: птицефабрики, свинофермы и т.д. и т.п. Как вспомнишь в том году последних свиней в подворье под видом свиного гриппа убивали, так вздрогну. То ли ещё будет. Наступает лето.....
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Привет от малого бизнеса

35 минут назад
Капец малому бизнесу! Машина, RAV4! Придурки а не корреспонденты.... Малый бизнес просто с такой налоговой системой загибается. Неужели не видно что твориться.....Одни долги .... а где взять деньги, чтобы оплатить налоги? У банков кредиты брать! Убожество, а не власть..... Для того чтобы собрать больше налогов с нищих, надо чтобы больше было нищих! Скоро будем вешаться на площадях! Нет бы дали льготы строительным организациям. Ведь они столько рабочих мест создали. А что теперь? Рабочие все уволены, чтобы налоги за них не платить. А все, кто имеет какое-то имущество, вынужден всё продавать....... чтобы те же налоги заплатить. А дальше что?
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Вася

39 минут назад
И о чём статья? Показать какие Вы безграмотные?
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алексей

47 минут назад
Редактор ..!!!.. проверяй .. текст....Ошибка на ошибке ... читать противно !!!!!
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Сергей 13

57 минут назад
Что ж смешного в цене?, 100%,кто ж нормальную машину выставит,давно бы своим сбагрили.
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Что ж смешного в цене?

сегодня, 13:18
11 летняя раздол банная машина может и этих денег не стоить!!!
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