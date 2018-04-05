В театре на Соколе поставили спектакль по рассказам Шукшина

Премьера спектакля «Верую» намечена на 28 апреля.

28 апреля в Липецком драматическом театре состоится премьера спектакля по рассказам Василия Шукшина «Верую!».



- Василий Шукшин - один из выдающихся творческих деятелей XX века, - отмечают в театре. - Талантливый режиссёр, актёр и писатель с русской душой и сердцем. Он удивительно человечно изображает деревенский быт, при этом не упуская темы нравственности общества того времени. Герои Шукшина - обыкновенные провинциальные люди 60-70-х годов прошлого века. Большинство из них наделены житейской мудростью, доверчевы, открыты и наблюдательны. Старшему поколению герои Шукшина напомнят характеры родителей, близких родственников или соседей. В рассказах сплелись проблемы и противоречия века: любовь и ненависть, жалость и сочувствие, разрушающая душу меркантильность и стремление прикоснуться к тайнам природы, трагическая безвыходность и светлая печаль. Спектакль "Верую!" даёт возможность почувствовать себя частью великой нации.



Как сообщил специалист по работе со СМИ Липецкого драматического театра Антон Тельпов, спектакль по рассказам Шукшина поставил режиссёр Геннадий Балабаев.



По замыслу режиссера, из простых, на первый взгляд, рассказов ("Петька Краснов рассказывает", "Сапожки", "Беспалый", "Микроскоп", "Крыша над головой"), должен получиться сложный театральный рисунок, в котором сплетаются проблемы и противоречия века: любовь и ненависть, жалость и сочувствие, разрушающая душу меркантильность и стремление прикоснуться к тайнам природы, трагическая безвыходность и светлая печаль.



Над постановкой также работали художник-постановщик Елисей Шепелёв, режиссёр по пластике Максим Пахомов, ассистенты режиссера Эллаита Спиридонова и Александра Коробова.