Общество

сегодня, 16:59

Елецкие ондатры умилили пользователей соцсетей

2 871
#соцсети #ондатры #фото
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Елецкие ондатры умилили пользователей соцсетей

Животных заметили на реке Быстрая Сосна.

Фотограф Александр Карасев поймал в Ельце крайне удачные кадры. В объектив художника попали греющиеся на солнце ондатры. Зверьки обосновались на реке Быстрая Сосна. 





Снимки быстро разошлись по социальным сетям, обросли сотнями «лайков». Вот только некоторые отзывы от фотосета со зверушками: «Какая прелесть», «Не знала, что такие водятся у нас в реке... милые существа», «Класс, какие удачные кадры!».

Фото: https://vk.com/club23008522
2 871
#соцсети #ондатры #фото
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Комментарии (2)

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нонка

28 минут назад
из них трусы хорошие.с начёсом получатся
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ондатровод со стажем

сегодня, 17:16
привезите им моркови, у них сейчас авитоминоз
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