Общество
сегодня, 16:59
Елецкие ондатры умилили пользователей соцсетей
Животных заметили на реке Быстрая Сосна.
Фотограф Александр Карасев поймал в Ельце крайне удачные кадры. В объектив художника попали греющиеся на солнце ондатры. Зверьки обосновались на реке Быстрая Сосна.
Снимки быстро разошлись по социальным сетям, обросли сотнями «лайков». Вот только некоторые отзывы от фотосета со зверушками: «Какая прелесть», «Не знала, что такие водятся у нас в реке... милые существа», «Класс, какие удачные кадры!».
Фото: https://vk.com/club23008522
Снимки быстро разошлись по социальным сетям, обросли сотнями «лайков». Вот только некоторые отзывы от фотосета со зверушками: «Какая прелесть», «Не знала, что такие водятся у нас в реке... милые существа», «Класс, какие удачные кадры!».
Фото: https://vk.com/club23008522
нонка
ондатровод со стажем