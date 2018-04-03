Общество
сегодня, 10:07
В липецких ТЦ и кинотеатрах предлагают раздавать противогазы
Кемеровская трагедия отозвалась в умах неравнодушных.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Екатерина Торопцева вынесла на обсуждение предложение оборудовать все торговые центре и кинотеатры Липецкой области противогазами. По мнению липчанки это поможет избежать жертв в случае пожара.
- Предлагаю такую идею в связи с последними событиями в Кемерово. Надо ввести во всех кинотеатрах и развлекательных центрах противогазы и инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Ведь дети не знают, как себя вести в подобной ситуации, - уверена Екатерина.
Предложение об оснащении массовых площадок противогазами будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 2 мая. Если к этому сроку идея наберет 700 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
Напомним, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
- Предлагаю такую идею в связи с последними событиями в Кемерово. Надо ввести во всех кинотеатрах и развлекательных центрах противогазы и инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Ведь дети не знают, как себя вести в подобной ситуации, - уверена Екатерина.
Предложение об оснащении массовых площадок противогазами будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 2 мая. Если к этому сроку идея наберет 700 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
Напомним, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
ага
Бабушка
Липчанка
Сергей 13
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