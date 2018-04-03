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В липецких ТЦ и кинотеатрах предлагают раздавать противогазы

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#трагедия в Кемерово #инициатива
В липецких ТЦ и кинотеатрах предлагают раздавать противогазы

Кемеровская трагедия отозвалась в умах неравнодушных.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Екатерина Торопцева вынесла на обсуждение предложение оборудовать все торговые центре и кинотеатры Липецкой области противогазами. По мнению липчанки это поможет избежать жертв в случае пожара.

- Предлагаю такую идею в связи с последними событиями в Кемерово. Надо ввести во всех кинотеатрах и развлекательных центрах противогазы и инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Ведь дети не знают, как себя вести в подобной ситуации, - уверена Екатерина.

Предложение об оснащении массовых площадок противогазами будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 2 мая. Если к этому сроку идея наберет 700 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.

Напомним, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
25 800
#трагедия в Кемерово #инициатива

Комментарии (25)

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ага

1 минуту назад
киношки разорятся на противогазах, народ все с собой упрет
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Бабушка

1 минуту назад
Школы давно "забили" на воспитание, они даже образованием не занимаются, сразу говорят нанимайте репетиторов. Вопрос пожарной безопасности серьезный и как видно за нас его решать никто не собирается. Ваше спасение и спасение своих детей в Ваших руках. Играйте с ними в игры которые научат вести себя на пожаре, на природе, в транспорте, в местах большого скопления людей. Не надо надеяться на "тетю" и "дядю" в большинстве случаев им плевать на вас. Смотрите фильмы, играйте на детских площадках только там где будет обеспечена ваша безопасность не надо молчать где нарушаются правила безопасности. Начните с себя.
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Липчанка

2 минуты назад
ТРЦ МАЛИБУ НА ТЕРЕШКОВОЙ ОТКРЫТЫ ПО ОДНОЙ ДВЕРИ А ВТОРЫЕ ДВЕРИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ИЗ-ЗА ЭТИХ ДВЕРЕЙ И БУДЕТ ЕЩЕ ХРОМАЯ ЛОШАДЬ В МАЛИБУ.
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Сергей 13

11 минут назад
город, ничего,существам,обитающим на портале неравнодушных пойдет любой,я понимаю,что они дауны,но хоть кто нибудь,в кино,мультфильме или в жизни видел на пожаре противогазы?
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Сталина на вас нет !

17 минут назад
Равносильно презерватив надеть и ходить думая что вечером а вдруг будет секс
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город

25 минут назад
а ничего что у противогазов существуют разные размеры
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Бред

26 минут назад
Почему дети не знают , вопрос к нашим школам и дед садам ! Раньше у нас постоянно были пожарные тревоги и эвакуации !!! И уважаемые родитеди , не оставляйте детей одних в кинотеатрах , хотя бы до 12 лет !
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Козявка

32 минуты назад
Ну нормально жжёте, земляки)))))))))))))
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+++

39 минут назад
если повесить в каждый кинозал портрет Путина Владимира Владимировича то зал не загорится и аццкий агонь отступит
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ПСИХБОЛЬНОЙ

45 минут назад
Памперсы обязательно.
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