Ученые из РФ измерят температуру грунта на Южном полюсе Луны

Российскую космическую станцию «Луна-27» оснастят высокочувствительным прибором, который позволит измерить температуру грунта на Южном полюсе Луны.

Согласно планам совета РАН по космосу, беспилотный аппарат с «градусником» высадится на естественном спутнике Земли в 2022 году, пишут "Известия" .

Помимо температуры прибор определит магнитные свойства породы и ее плотность, что поможет ученым сделать вывод о наличии льда под поверхностью. Тепловой поток внутри Луны позволит больше узнать о происхождении и эволюции естественного спутника Земли.

Как отмечают специалисты, результаты исследования будут учитываться при строительстве инфраструктуры на Луне и обеспечении среды обитания человека.