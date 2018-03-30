Детскую больницу на Неделина ждет капитальный ремонт

Обновление первого корпуса оценили в 40 млн рублей.

Липецкая городская детская больница объявила тендер на ремонт подведомственного учреждения — отделения на улице Неделина. Этап капитального обновления первого корпуса строения оценили в 40 млн рублей.



В работы на эту сумму войдет продолжение демонтажа кровли, ее ремонт и обновление чердака, перепланировка подвала и двух этажей, обновление существующих стен и перекрытий, ремонт шахты дымоудаления, а также обновление крыльца. Кроме того, подрядчик заменит окна, виражи, двери, полы, проведет отделку на этажах, отремонтирует системы водоснабжения и канализацию.



Работы в здании начнутся сразу после подписания контракта. Подрядчик должен сдать полностью готовый объект к концу ноября. Все работы оплатят из областного бюджета.