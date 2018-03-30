Общество

сегодня, 15:06

Детскую больницу на Неделина ждет капитальный ремонт

4 723
#ремонт #тендер #больница
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Детскую больницу на Неделина ждет капитальный ремонт

Обновление первого корпуса оценили в 40 млн рублей.

Липецкая городская детская больница объявила тендер на ремонт подведомственного учреждения — отделения на улице Неделина. Этап капитального обновления первого корпуса строения оценили в 40 млн рублей.

В работы на эту сумму войдет продолжение демонтажа кровли, ее ремонт и обновление чердака, перепланировка подвала и двух этажей, обновление существующих стен и перекрытий, ремонт шахты дымоудаления, а также обновление крыльца. Кроме того, подрядчик заменит окна, виражи, двери, полы, проведет отделку на этажах, отремонтирует системы водоснабжения и канализацию.

Работы в здании начнутся сразу после подписания контракта. Подрядчик должен сдать полностью готовый объект к концу ноября. Все работы оплатят из областного бюджета.
4 723
#ремонт #тендер #больница
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Комментарии (4)

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Ну и ну

40 минут назад
Вначале все закрыли,теперь снова надо деньги распилить,а какова судьба детской больницы на Гагарина?
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Нотя

сегодня, 15:56
Упыри. Взяли и закрыли детскую больницу. Чтоб вашим детям лечится и ходить по врачам и сидеть в общей очереди в поликлиниках. А не по заграницам и Москвам ездить.
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Житель

сегодня, 15:27
Не может быть!!!!А толку от этого ,все равно.Врачей нет ,лекарств тоже нет .
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дуримар

сегодня, 15:17
пока будет идти ремонт ,дети перестанут болеть
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