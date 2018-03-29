Юный липецкий гимнаст оказался «на коне»

Наконец-то на всероссийском уровне отличились и наши представители спортивной гимнастики.

В Брянске прошли Всероссийские соревнования «Юный Динамовец – надежда России». Турнир выдался весьма представительным – свое мастерство приехали показать около двухсот участников из 16 регионов.

В отдельных видах многоборья по программе 2-го спортивного разряда юный липчанин Илья Мусин занял второе место в упражнении на коне, набрав 10 баллов. Лишь один из участников смог опередить липецкого гимнаста – Илья Сахно из московского клуба «Олимп» получил на 0,5 балла больше.

Тренируется «серебряный» призер в липецкой детско-юношеской спортивной школе № 1 у Геннадия Гусева и Ольги Пивень.



Фото из архива участников соревнований.

