Липецкая Roshen терпит колоссальные убытки

Закрытая в прошлом году фабрика увеличила убыток в 63,7 раза - с 4,888 млн рублей до 311,721 млн рублей.

Как сообщает издание Українськi Новини, согласно отчетности, дебиторская задолженность составляет 735,3 млн рублей, включая сумму 701 млн рублей, оспариваемую Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России.



Численность работников, согласно данным в отчетности, составила на конец 2017 года 72 человека, при этом всего было уволено 667 человек в прошлом году.



Весной 2017 года корпорация остановила производство на данной фабрике, а летом завершила процесс консервации мощностей.