Общество

46 минут назад

Православный фестиваль байкеров разделил липчан на два лагеря

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#фестиваль #инициатива #байкеры
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Православный фестиваль байкеров разделил липчан на два лагеря

Интернет-сообщество живо обсуждает проект события.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» вступили в оживленную полемику из-за инициативы Алексея Зайцева. Липчанин предложил провести в регионе православный духовно-патриотический мотофестиваль «Слава Богу за всё!».

Целями организации такого мероприятия автор указал православное, духовное, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, развитие мотопаломничества, мотокультуры и мототуризма в Липецкой области, создание благоприятной среды для творческого общения между воспитанниками воскресных школ, учреждений дополнительного образования, детских домов.

В жаркую дискуссию включились активисты ресурса. Их мнения разделяются.

- Глупо даже само название, а не только идея. Сын Божий всю жизнь недолгую пешком ходил. Бог не мог поощрять транспорт в принципе. Уж только не байкерам говорить о духовном воспитании, - пишет Сергей Богословский. - Название- дико! А поиск денег и спонсоров теми, у кого байки по цене квартиры - смешон и грешен. Продайте байки и купите квартиры бездомным - вот тогда и будете божьими людьми. А пока жадны сами, никакие фестивали не помогут.

- Совсем не понятна идея — развитие мотопаломничества. С каких пор это развитие мотопаломничества вошло в число православных ценностей, что его надо популяризировать. Вот как на мотоцикле возможно пропагандировать здоровый образ жизни? Вы просто через данный ресурс пустили рекламу проекта, - считает Елена Алексашина. - Вы бы лучше научили парней отжиматься, подтягиваться, соревноваться, а не выпендрёжничество друг перед другом своими железяками, которые стоят немалых денег.

- Вы судите однобоко. Не все мотоциклисты гоняют по ночам с прямотоками и не дают спать горожанам. Смотрите, существует множество видов спорта, привязанных к мотоциклам. Мы хотим показать, как раз эту сторону, где на первом месте стоит здоровый образ жизни, - парировал критику автор инициативы.

Предложение о проведении в Липецкой области православного фестиваля байкеров будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 14 апреля. Если к этому сроку идея соберет 700 и более одобрений, то она поступит на рассмотрение в администрацию Липецкой области.
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#фестиваль #инициатива #байкеры
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Комментарии (12)

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Пенс

42 секунды назад
Алкаш, Точно) они иностранные агенты
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да уж

1 минуту назад
А липчанам, кроме как разделяться на два лагеря из-за мероприятия байкеров, больше заняться нечем? Если администрация даст "добро" - вперёд, и с песней! Кто желает присоединиться - пусть тоже покатается. Кому не нравится - ну и не нравится, в чём проблема? Уж лучше байкеры, чем пропаганда пива на пивных фестивалях!
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Коля

2 минуты назад
Хи-хи. "Православный фестиваль байкеров" - это оксюморон. Это как "буддистская групповуха девственниц". Бред.
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однако

5 минут назад
Алкаш, зачем Вы так на себя наговариваете? Непохоже, что Вы - алкаш...
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Волк

7 минут назад
Алкаш, у тебя лично никто ничего не просит. Больше того, ты сидишь и ноешь, вместо того чтобы идти кодироваться от алкоголизма
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однако

7 минут назад
Жизнь не стоит на месте. Всё меняется...Если человек - байкер, он разве не может быть православным человеком и жить по Заповедям Божьим? Вполне нормальное мероприятие. Возможно, вызовет искренний интерес у молодёжи.
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Алкаш

10 минут назад
Группой проезд на иностранных мотоциклах, это как минимум реклама зарубежного автопрома. Если у производителей мотоциклов есть желание, то пусть они это и оплачивают. И пусть везде в объявлениях приглашения на это шоу прямо пишется, что данное мероприятие финансируется из иностранных источников.
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Волк

12 минут назад
Мероприятие достаточно интересное. Любопытно взглянуть на адекватных мотоводителей. Тем более, православных. Уже наскучили фестивали с пивом и прочей стериотипной атрибутикой мотоциклетных сборищ. Везде одно и то же. А потом стереотип, будто все мотоциклисты алкаши
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Неавтофанат

19 минут назад
Беспочвенный спор. Кто там на белой ослице катался? Не было тогда мотоциклов? Правильно! В Липецке есть турфирма, специально для паломников с больными ножками. В пятницу увезет вас в монастырь, там за сутки на все службы успеете и в воскресенье дома будете. Это для самых ленивых неофитов, которые ничего в жизни не видели и опять едут ночью. Постные морды, ручки кренделем. Молодые, здоровые мотоциклисты едут колонной, днём, никому не мешают. Не политику пропагандируют. Пугают пуганых ворон? Пусть вороны прячутся, они на всякий случай всего боятся. Мотоциклы не наши, не с 6-вольтовыми батареями, сами заводятся, 5-6 литров на сотню км топлива? Я обязательно приезду на фестиваль!
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Алкаш

23 минуты назад
Пусть проводят что хотят, но за свои деньги. И под обязательным наблюдением врачей психиатров и наркологов.
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