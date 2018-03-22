Общество
46 минут назад
Православный фестиваль байкеров разделил липчан на два лагеря
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Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» вступили в оживленную полемику из-за инициативы Алексея Зайцева. Липчанин предложил провести в регионе православный духовно-патриотический мотофестиваль «Слава Богу за всё!».
Целями организации такого мероприятия автор указал православное, духовное, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, развитие мотопаломничества, мотокультуры и мототуризма в Липецкой области, создание благоприятной среды для творческого общения между воспитанниками воскресных школ, учреждений дополнительного образования, детских домов.
В жаркую дискуссию включились активисты ресурса. Их мнения разделяются.
- Глупо даже само название, а не только идея. Сын Божий всю жизнь недолгую пешком ходил. Бог не мог поощрять транспорт в принципе. Уж только не байкерам говорить о духовном воспитании, - пишет Сергей Богословский. - Название- дико! А поиск денег и спонсоров теми, у кого байки по цене квартиры - смешон и грешен. Продайте байки и купите квартиры бездомным - вот тогда и будете божьими людьми. А пока жадны сами, никакие фестивали не помогут.
- Совсем не понятна идея — развитие мотопаломничества. С каких пор это развитие мотопаломничества вошло в число православных ценностей, что его надо популяризировать. Вот как на мотоцикле возможно пропагандировать здоровый образ жизни? Вы просто через данный ресурс пустили рекламу проекта, - считает Елена Алексашина. - Вы бы лучше научили парней отжиматься, подтягиваться, соревноваться, а не выпендрёжничество друг перед другом своими железяками, которые стоят немалых денег.
- Вы судите однобоко. Не все мотоциклисты гоняют по ночам с прямотоками и не дают спать горожанам. Смотрите, существует множество видов спорта, привязанных к мотоциклам. Мы хотим показать, как раз эту сторону, где на первом месте стоит здоровый образ жизни, - парировал критику автор инициативы.
Предложение о проведении в Липецкой области православного фестиваля байкеров будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 14 апреля. Если к этому сроку идея соберет 700 и более одобрений, то она поступит на рассмотрение в администрацию Липецкой области.
Целями организации такого мероприятия автор указал православное, духовное, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, развитие мотопаломничества, мотокультуры и мототуризма в Липецкой области, создание благоприятной среды для творческого общения между воспитанниками воскресных школ, учреждений дополнительного образования, детских домов.
В жаркую дискуссию включились активисты ресурса. Их мнения разделяются.
- Глупо даже само название, а не только идея. Сын Божий всю жизнь недолгую пешком ходил. Бог не мог поощрять транспорт в принципе. Уж только не байкерам говорить о духовном воспитании, - пишет Сергей Богословский. - Название- дико! А поиск денег и спонсоров теми, у кого байки по цене квартиры - смешон и грешен. Продайте байки и купите квартиры бездомным - вот тогда и будете божьими людьми. А пока жадны сами, никакие фестивали не помогут.
- Совсем не понятна идея — развитие мотопаломничества. С каких пор это развитие мотопаломничества вошло в число православных ценностей, что его надо популяризировать. Вот как на мотоцикле возможно пропагандировать здоровый образ жизни? Вы просто через данный ресурс пустили рекламу проекта, - считает Елена Алексашина. - Вы бы лучше научили парней отжиматься, подтягиваться, соревноваться, а не выпендрёжничество друг перед другом своими железяками, которые стоят немалых денег.
- Вы судите однобоко. Не все мотоциклисты гоняют по ночам с прямотоками и не дают спать горожанам. Смотрите, существует множество видов спорта, привязанных к мотоциклам. Мы хотим показать, как раз эту сторону, где на первом месте стоит здоровый образ жизни, - парировал критику автор инициативы.
Предложение о проведении в Липецкой области православного фестиваля байкеров будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 14 апреля. Если к этому сроку идея соберет 700 и более одобрений, то она поступит на рассмотрение в администрацию Липецкой области.
12 360
Пенс
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однако
Алкаш
Волк
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