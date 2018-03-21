Должники за капремонт получили «красные» долговые квитанции

Липецкая область является одним из лидеров по уровню собираемости взносов на капитальный ремонт, так за прошлый год Фонд имел собираемость 102, 58 %, по данным за февраль 2018 года уровень собираемости в регионе составил 100, 93%. Однако проблема неуплаты взносов все равно остается актуальной.

На днях Фонд капитального ремонта осуществил доставку «красных» долговых квитанций собственникам, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт. Внутри квитанций поверх основного текста расположена надпись «должник». Общее количество собственников помещений, уплачивающих взносы на капитальный ремонт на счет регионального оператора в нашем регионе составляет 380 тыс. человек, из них «красную» квитанцию получили 12% собственников, у которых помимо начисления суммы основного долга, уже наступил период начисления пени.

Данная акция носит «предупредительный» характер, чтобы дать возможность должникам уплатить долги без дополнительных судебных издержек. Фонд капитального ремонта ведет активную информационно-разъяснительную работу о необходимости своевременной уплаты взносов, взыскание через суд является крайней мерой, используемой для должников, имеющих продолжительный период задолженности.

«Сумма сбора взносов на капитальный ремонт напрямую взаимосвязана с количеством многоквартирных домов, запланированных к ремонту на ближайший период, чем выше процент собираемости, тем больше людей улучат условия проживания уже в ближайшее время. На этот год мы планируем максимально усилить работу с должниками и «красные» квитанции это лишь первый шаг в этом направлении» - прокомментировал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Напомним, что в дополнение к основной сумме задолженности должник уплачивает пени и судебные издержки, расходы, связанные с принудительным взысканием суммы долга службой судебных приставов. Кроме того, должникам может быть ограничен выезд за территорию Российской Федерации.

Для справки:

Юридической службой Фонда капитального ремонта Липецкой области за 2017 год взыскано с должников 110 млн. рублей.

План взыскания задолженности на 2018 год составляет 120 млн. рублей, при этом Фонд планирует уделить особое внимание взаимодействию со службой судебных приставов в целях скорейшего исполнения вступивших в силу судебных актов.



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