Культура

26 минут назад

«Совершеннолетие» ансамбля отметят фестивалем детского творчества

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#дети #ансамбль

Заявлено более 30 номеров.

23 марта в Копцевых Хуторах Липецкого района пройдет конкурс детского творчества "В гостях у "Импульса". Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в программе фестиваля заявлено более 30 номеров художественной самодеятельности - сольные и групповые выступления классических, эстрадных и народных коллективов.

Юные дарования выступят в составе танцевальных и хореографических коллективов: «Имидж» села Сенцово, «МИКС» Большекузьминского ПЦКиД, «Каприз» Введенского ПЦКиД, «Синтез» Новодеревенского ПЦКиД, «Вдохновение» Сырского ПЦКиД, «Тандем» Кузьмино-Отвержского ПЦКиД и другие. Для увлеченных красотой танца участников конкурса проведут мастер-класс по хореографии.

Конкурс посвящен творческой деятельности образцового хореографического коллектива «Импульс» Межпоселенческого центра культуры и досуга Липецкого района, которому в этом году исполняется 18 лет. Его основатель и бессменный руководитель Ирина Ложкина научила десятки девчонок и мальчишек красиво танцевать, а ансамбль является многократным победителем и призером межрегиональных, областных, районных конкурсов и фестивалей. Основные направления ансамбля - эстрадный и народный танец. Среди его участников есть и четырехлетние малыши, и студенты ВУЗов. Соревнования откроются показательным выступлением «Импульса».

Фото kultura48.ru
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#дети #ансамбль

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