Было выявлено нарушение исполнения контракта.

Руководитель Липецкого УФАС России рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении главного врача ГУЗ «Чаплыгинская районная больница». Главу учреждения привлекли ответственности за выявленные нарушения, допущенные при исполнении контракта государственной закупки. Дело было возбуждено заместителем прокурора Чаплыгинского района.



Как сообщает УФАС по Липецкой области, заявление о нарушении закона поступило из прокуратуры в январе. В документах было указано, что 1 января 2027 года больница и энергетики заключили договор на поставку на общую сумму 2 900 000 рублей. Однако, учреждение не оплатило счета в августе, сентябре, октябре, в установленные контрактом сроки. Из-за этого больнице была начислена пеня. Срыв графика платежей главный врач больницы объяснила тем, что доходы учреждения здравоохранения гораздо ниже расходов. Для того, чтобы расплатиться с энергетиками, больница в ноябре 2017 года обратилась в управление здравоохранения с письмом о перераспределении экономии средств областного бюджета в сумме 644 000 рублей. Эти деньги направили кредиторам в декабре.



В УФАС Липецкой области пришли к выводу, что государственным учреждением здравоохранения «Чаплыгинская районная больница» были нарушены существенные условия контракта и требования ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе. Бездействие главного врача расценили как ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению своевременной оплаты по контракту.



Глава липецкого УФАС постановила признать главного врача виновной в совершении административного правонарушения и назначила ей штраф в 30 000 рублей.