Данные экзитпол президентских выборов в Липецкой области: лидирует Владимир Путин

Действующий президент страны лидирует с рекордным отрывом от остальных кандидатов.

По данным опросов, проведенных у избирательных участков Липецкой области, жители региона отдали предпочтение Владимиру Путину. За него проголосовали 79,5% опрошенных избирателей.



9,8% опрошенных у участков избирателей отдали свои голоса Павлу Грудинину. 6,6% - Владимиру Жириновскому.



За Сергея Бабурина поставили галочку - 0,2% избирателей. Ксению Собчак предпочли - 1,2%, Максима Сурайкина - 0,2%, Бориса Титова - 0,5%, Григория Явлинского -1% липчан.



При этом, почти 40% опрошенных отказались сообщить о том, за кого проголосовали.



Явка на выборы по состоянию на 18.00 в Липецкой области составила 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек. Официальные итоги выборов будут подведены уже в ближайшие часы.

