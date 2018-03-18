Политика

27 минут назад

Данные экзитпол президентских выборов в Липецкой области: лидирует Владимир Путин

17 1951
#выборы
Данные экзитпол президентских выборов в Липецкой области: лидирует Владимир Путин

Действующий президент страны лидирует с рекордным отрывом от остальных кандидатов.

По данным опросов, проведенных у избирательных участков Липецкой области, жители региона отдали предпочтение Владимиру Путину. За него проголосовали 79,5% опрошенных избирателей.  

9,8% опрошенных у участков избирателей отдали свои голоса Павлу Грудинину. 6,6% - Владимиру Жириновскому. 

За Сергея Бабурина поставили галочку - 0,2% избирателей. Ксению Собчак предпочли - 1,2%, Максима Сурайкина - 0,2%, Бориса Титова - 0,5%, Григория Явлинского -1% липчан.

При этом, почти 40% опрошенных отказались сообщить о том, за кого проголосовали.

Явка на выборы по состоянию на 18.00 в Липецкой области составила 64,2% избирателей или 594 тысячи 470 человек. Официальные итоги выборов будут подведены уже в ближайшие часы.
17 1951
#выборы

Комментарии (17)

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Липчанка

1 минуту назад
Палка, Вот именно , что бы не было то что вы перечислели, что бы у нас не было то что у вас на Украине творится, вот по этому мы за ПУТИНА!
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Липчанка

1 минуту назад
МЫ ПОНАЕХАВШИЕ СЮДА КОЛХОЗНЫЕ ПИНЗДОРВАНЫЕ ШЛЮХИ ЗА ПУТИНА!
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ха-ха-ха

2 минуты назад
неужели кто-то думал увидеть на ИХ выборАх другие результаты? :)))
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Палка

2 минуты назад
Я Алексей Владимирович Покачалов https://vk.com/id140208055 родился 8 августа 1987 года в городе Грязи Липецкой области. С горем пополам закончил Большесамоветскую среднюю школу, так как уровень IQ ниже 60 потом в 2007 и шарагу № 14 в Омске. Служил в армии. Когда я защищал «духовные скрепы наших олигархов», мне деды отбили табуреткой остатки моих мозгов. Сейчас работаю охранником в Липецкхлебмакаронпром. Очень люблю жирную лапшу на своих ушах когда смотрю Киселева и Соловьева по дуроскопу. Проживаю в селе Б. Самовец, улица Советская 120а. Так как денег не хватает, то еще подрабатываю за 100 рублей в день в интернете кремлеботом - суперагент 1987ALEKS. После отбитой башки у меня параноидальная шизофрения - мне мерещатся одни враги: хохлы, америкосы, геи, агенты госдепа, сторонники Грудинина и конечно навальнята. Боюсь, что они захватят власть, отберут у меня мою хибару и огород, а еще сломают мой деревянный сортир. Поэтому принимал участие в этом "цирке" под названием перевыборы
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Липчанка

3 минуты назад
хохлы " за Путлера" вас выдает. не говоря у нас так у нас МЫ ЗА ПУТИНА!
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Палка

4 минуты назад
Только наши толстые откормленные на селигере мгеровские сраки! Только грабеж трудового населения! Только фальсификация выборов! Только "денег нет"! Только нищий МРОТ! Только «трезвые» зверьки на порше! Только злобное быдло вместо цивилизованных людей! Только «невиновые» максимы машкины, сбивающие людей на летающих инотазах! Только кор руп ция! Только продажные судьи! Только цирк! Только зоопарк! Только санкции! Только рост цен и тарифов! Только ямы на дорогах! Только потопы! Только пожары! Только горы снега! Только взрывы! Только войны! Только развал производства, образования и медицины! Только беспредел нелегитимной "власти"! Только вранье! Только жулики! Только воры! Только мой ботоксный фюрер. Мы это сварганили еще на шесть лет
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Липчанка

5 минут назад
Мы колхозные триперные проститутки за Путина. Хохлы не подавитесь желчью нам завидуя!
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Липчанка

6 минут назад
Мы за Путина. Хохлы не подавитесь желчью нам завидуя!
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Григорьев

6 минут назад
Эгегей...грудининские подсосы,что то не слышно вас!!??Что вафельники закрыли??Ура Путину!!
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Веня

7 минут назад
162 тыс. опросили - это не 120 млн. Опрос проводился на 1.200 избирательных участков в 68 субъектах России. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/18/03/2018/5aaea77d9a79473f261b678a?from=main
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