Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой

Дорога к месту голосования оказалась заметена.

Жительница Липецкой области Ирина поделилась с GOROD48 своей историей участия в выборах. Женщине пришлось пробираться на участок голосования через заметенную дорогу. Ирина и ее попутчики собирались доехать из коттеджного поселка Новая Дубрава на выборы на машине. Но дорога к пункту волеизъявления в селе Товаро-Никольское за дни снегопадов оказалась заметена, а потом – не почищена. Избирателям пришлось взять в руки лопату и самим очистить путь для транспорта.- Наша попытка проехать на избирательный участок из Новой Дубравы в Товаро-Никольское… - так Ирина назвала серию снимков средь снежной целины.Как рассказали GOROD48в избирательной комисии Липецкой области, вины местных УИК и ТИК в ситуации нет: подготовить территории для обслуживания избирателей – обязанность муниципалитетов.