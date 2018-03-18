Общество

сегодня, 13:34

Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой

4 573
#снег #дорога #уборка
Липецкие избиратели прорывались на выборы с лопатой

Дорога к месту голосования оказалась заметена.

Жительница Липецкой области Ирина поделилась с GOROD48 своей историей участия в выборах. Женщине пришлось пробираться на участок голосования через заметенную дорогу. Ирина и ее попутчики собирались доехать из коттеджного поселка Новая Дубрава на выборы на машине. Но дорога к пункту волеизъявления в селе Товаро-Никольское за дни снегопадов оказалась заметена, а потом – не почищена. Избирателям пришлось взять в руки лопату и самим очистить путь для транспорта.

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- Наша попытка проехать на избирательный участок из Новой Дубравы в Товаро-Никольское… - так Ирина назвала серию снимков средь снежной целины.

Как рассказали GOROD48в избирательной комисии Липецкой области, вины местных УИК и ТИК в ситуации нет: подготовить территории для обслуживания избирателей – обязанность муниципалитетов.
4 573
#снег #дорога #уборка

Комментарии (4)

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вот так

38 минут назад
даже в этот день не могут организовать на местах работу на благо людей
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Иван

39 минут назад
У нас и возле 66 лицея все почищено и дорога и дорожки. Ответственно отнеслись
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Житель Чисторудной улицы

41 минуту назад
Вчера весь вечер бегал трактор расчищая дороги, и сегодня тоже чистят. Обидно за людей, которые работают, а Ирины их обвиняют несправедливо. Видно же, что дорога чистилась, иначе после вчерашнего снегопада Ирина бы не вылезла и за порог своего дома.
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Алекс

51 минуту назад
В тербунах тоже бардак пытался выехать с 7 утра не смог. Копали лопатами выехал в 11-30. Трактор проехал в 13-30. Вот так.
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