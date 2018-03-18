Общество

39 минут назад

В Липецкой области явка на выборы на 10 часов утра составила 9,02%

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#выборы #явка
В Липецкой области явка на выборы на 10 часов утра составила 9,02%

Явка превышает результат предыдущих выборов в полтора-два раза

По данным  избирательной комиссии Липецкой области явка на выборы по состоянию на 10 часов утра составила 83 тысячи 588 человек, или 9,02% от общего количества избирателей. Это почти в два раза больше чем явка на 10 утра предыдущей кампании по выборам президента России. В 2012 году в 10 утра проголосовали 5,84%.

Активность липчан выше по сравнению с прошлыми выборами в полтора раза. Жители районов также демонстрируют прирост явки. На 10 утра в районах Липецкой области проголосовали 10,66%. 6 лет назад, в 10 утра проголосовали 7,22%.

Наиболее активными избирателями оказались жители Хлевенского и Добровского районов. Здесь в 10 часов утра проголосовали уже 15,34% и 15,01% соответственно.




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#выборы #явка

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