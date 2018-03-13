Реки в Липецкой области становятся чище

Накануне Международного дня рек, отмечающегося 14 марта, в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области рассказали о мероприятиях по спасению рек регионов от загрязнения.

Как отметили в управлении, по территории Липецкой области протекает 942 водотока, суммарной длиной 6310 км. Всего на территории й области насчитывается 1814 водоемов (пруды, водохранилища). Одной из проблем, требующей внимания, является высокий уровень антропогенного воздействия на водные объекты. Регулирование и оптимизация водопользования имеющихся поверхностных водных ресурсов осуществляется путём совершенствования системы учёта потребляемых ресурсов.

По данным отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в 2017 году общий забор воды из поверхностных и подземных водных объектов составил 57,467 млн. м3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 6,35 млн.м3 по сравнению с 2016 годом и составил 87,99 млн.м3.

В структуре сбрасываемых сточных вод за 2017 год загрязненные и недостаточно-очищенные сточные воды составляют 87,3 % от общего объема (88 % в 2016 году), нормативно-чистые и очищенные сточные воды составляют 12,7 % (12 % в 2016 году). Недостаточная очистка сточных вод связана с износом очистных сооружений многих предприятий-водопользователей.

В нашем регионе состоянию водных объектов уделяется большое внимание и проводится огромная работа по их восстановлению. В целях снижения антропогенной нагрузки на водоемы Липецкой области в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» и государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» управлением экологии и природных ресурсов осуществляются водоохранные мероприятия.

В 2017 году проведена значительная работа, направленная на улучшение качества сбрасываемых сточных вод. Произведен осмотр 45-ти очистных сооружений Липецкой области, на которых выявлен ряд нарушений и приняты меры по их устранению. В результате в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение массы загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод водопользователями на 612,5 тонн, что составляет 18 %, а также снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в одну из главных артерий региона - реку Воронеж.

В результате предотвращенный экологический ущерб в сфере улучшения качества сбрасываемых сточных вод составил 113,5 млн. рублей.

Большая работа ведется в регионе в целях возобновления и увеличения водности объектов и обеспечения бесперебойной работы водохозяйственного комплекса региона. Так, в результате выполнения в 2017 году работ по расчистке 6 водных объектов в Липецкой области прирост водных ресурсов составил 276,6 тыс. м3. В 2018 году будут проведены работы по расчистке 7 водных объектов на территории области. В 2017 году завершен капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений и начат капитальный ремонт еще 4 ГТС в муниципальных районах Липецкой области. В текущем году предстоит начать выполнение еще 4 капитальных ремонтов ГТС с их завершением в 2019 году.

Вместе с этим, с 2016 года реализуется экологически значимое мероприятие - расчистка участка реки Становая Ряса в Чаплыгинском районе протяженностью 5,65 км, окончание работ планируется в 2018 году.

Главной водной «артерией» города Липецка является река Воронеж - приток реки Дон. С 2014 года на территории Липецкой области реализуется масштабный проект, рассчитанный на шесть лет – экологическая реабилитация реки Воронеж с общей протяженностью расчищаемого участка 37,62 километров. В 2017 году начато проектирование III этапа экологической реабилитации реки Воронеж. С 12 по 14 декабря 2017 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо» города Москвы на международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» были представлены приоритетные проекты от Липецкой области, в том числе макет и видеоматериалы по экологической реабилитации реки Воронеж.

В 2017 году привлечено средств из федерального бюджета в виде субсидий на сумму 39,87 млн. рублей, в виде субвенций на сумму 11,3 млн. рублей. В 2017 году пройдена защита бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов, в результате которой общая сумма денежных средств, которые будут предоставлены в 2018 году из федерального бюджета, составит 63,7 млн. рублей, что на 20 % больше, чем в 2017 году.

Во исполнение постановления Правительства РФ выполняется значимая работа по определению зон затопления, подтопления. На сегодняшний день в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах зон затопления по 11 населенным пунктам и о границах зон подтопления по 5 населенным пунктам. В 2018 году будут продолжены работы по определению границ зон затопления и подтопления в 9 муниципальных районах и 4 городах Липецкой области с внесением информации в государственный кадастр недвижимости по 23 зонам затопления и 29 зонам подтопления и обеспечен контроль за их выполнением.