Проблемный долгострой нашел подрядчика

Речь идет о доме на улице Агрономическая.

Как сообщает управление строительства и архитектуры Липецкой области, найден подрядчик на продолжение строительства дома на улице Агрономическая. Ранее стройка была заморожена из-за финансовых проблем «Строй-Града», фирма банкротится. В начале месяца был подписан договор, по которому завершение строительства дома дольщиков выполнит ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л».



Скоро на строительной площадке начнутся работы по освобождению ее от имущества, не относящегося к объекту незавершенного строительства, и будут возобновлены строительно-монтажные работы. В ближайшее время новый застройщик планирует перевести объект на свой баланс.