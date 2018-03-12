Общество

сегодня, 11:17

Проблемный долгострой нашел подрядчика

5 2650
#строительство #дольщики #банкротство
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Проблемный долгострой нашел подрядчика

Речь идет о доме на улице Агрономическая.

Как сообщает управление строительства и архитектуры Липецкой области, найден подрядчик на продолжение строительства дома на улице Агрономическая. Ранее стройка была заморожена из-за финансовых проблем «Строй-Града», фирма банкротится. В начале месяца был подписан договор, по которому завершение строительства дома дольщиков выполнит ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л».

Скоро на строительной площадке начнутся работы по освобождению ее от имущества, не относящегося к объекту незавершенного строительства, и будут возобновлены строительно-монтажные работы. В ближайшее время новый застройщик планирует перевести объект на свой баланс.
5 2650
#строительство #дольщики #банкротство
1

Комментарии (5)

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зоя

31 минуту назад
Очень рада за людей,хоть одним долгостроем в Липецке станет меньше.
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Рамзес

33 минуты назад
Кто ж Григорьева посадит?С такими родственниками и деньгами ,это ни Орлов его чуть пригнулись и он потек.
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Mikl

41 минуту назад
А при чем здесь отдел строительства и архитектуры?Якобы он взял и отдал собственность "Строй Града" в собственность СУ-11 ?Собственность можно взять и отдать только через суд. Где мы слышали и видели, что судом принято решение об изъятии собственности Стройграда и передачу в собственность СУ-11 ????Какие то коррупционные сделки органами администрации (архитектура) решают вопросы изъятия и передачи в собственность имущества.Прямо как 17 год прошлого столетия и военный коммунизм, раскулачивание без суда и следствия, " тройки" .
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АЛЕКС

47 минут назад
КОГДА ВЛАСТЬ ЗАЙМЁТСЯ ЗАО "СК "Липецкметаллургстрой" ??? Дом на Шубина ( 24 м-р ) и на половину не построен, а сдача по проекту через 3 недели ??? ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСТРОЙ !!!!
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Тришкин кафтан

сегодня, 11:34
Ага, если конечно и этих не посадят.
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