Общество

сегодня, 09:47

Каждый третий липчанин не считает обязанностью идти на выборы

20 959
#выборы #опрос
Каждый третий липчанин не считает обязанностью идти на выборы

Социологи выяснили мнение молодежи.

Центр социологии студенчества Липецкой области представил данные исследования «Население и выборы». Работа основана на опросе липецкой молодежи, проведенном в феврале.

Социологи выяснили, что более 98% опрошенных считают выборы необходимой для современного демократического государства процедурой. Свыше 61% респондентов указывают на то, что участие в выборах — обязанность каждого гражданина. Вместе с этим каждый третий, или 37,1% липчан, уверены в обратном: «Участие в голосовании должно быть свободным правом, а не обязанностью».

Мнение липчан насчет того, зачем же люди идут на выборы, разделилось:

выборы.jpg

58% липчан формируют свое мнение о выборах через информацию о кандидатах, 16% - из рассказов об их политической программе, 11% - агитационных материалов. Опираются на мнение близких и итоги дебатов только по 4,8% респондентов. При этом для 43% агитация и предвыборная кампания хоть и важны, но не являются решающим фактором. На 40% избирателей среди липецкой молодежи агитация не имеет значения.

Вместе с этим 54% опрошенных уделяют внимание информации о месте и времени голосования. Свыше 51% респондентов считают, что не станет лишним введение курса «Основы избирательного права и процесса» в вузах и ссузах.
20 959
#выборы #опрос

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

АННА

1 минуту назад
Необходимо так проголосовать, так продемонстрировать своим голосованием, чтобы власть находилась под мощным давлением общественного мнения и чтобы ей приходилось ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ! МЫ САМИ ВИНОВАТЫ ЧТО ТАК ЖИВЕМ!
ответить

Конституция

13 минут назад
хватит вытирать начальственный зад.
ответить

А придурки

15 минут назад
Для ВОТ ТАК, которых на работе заставляют идти и голосить,вообще стадо баранов.
ответить

Ваш голос

17 минут назад
Влад, нахер никому не нужен.Надо чтобы вы пришли и сделали явку,и все.Представьте: пришла тысяча человек и все испортили бюллетень.Вам объявляют,победил -Пупкин,с результатом 70%.Кто считал и как,вы не знаете.Вам объявили.Ситуация вторая,на голосование пришли 10 человек,испортили бюллетень , их посчитали наблюдатели,опять 70% за пупкина.Теперь, считай .70% от 10 человек,и 70% от тысячи человек.Хитрожопые у власти все свои решения проводят от имени народа.Нельзя давать мошенникам такой бонус.
ответить

Липчанин

18 минут назад
Корреспонденты и чинуши забыли, что участие в выборах это право, а не обязанность
ответить

Для ВОТ ТАК

19 минут назад
Не зомбированных, а заставляемых на работе
ответить

вот так

26 минут назад
Если в выборном бюллетене была бы графа "против всех" - всем стало бы понятно - нужны эти выборы или нет. В нашей стране с 1990 года не выборы, а захват власти, а шоу (избирательные участки) - это поход зомбированных людей на тему "мой голос решает судьбу страны"
ответить

Все уже решено.

27 минут назад
Придурки могут сходить и подтвердить,что они придурки.
ответить

Влад

27 минут назад
Анна права на все 100%-если в бюллетене нет приемлемого для тебя кандидата- перечеркни и опусти в урну, но за тебя никто не проголосует и не добавит свой голос тому, которого ты не хочешь видеть победителем.. Чем больше народа придет и проголосует "на за того парня", о котором нам все мозги пропилили, тем больше вероятность, что власть задумается...
ответить

Ржунимагу

29 минут назад
Ванька, тебя используют как презерватив,пока твой блютень летит в урну.С участка ты выходишь уже использованным.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Проблемный долгострой нашел подрядчика
#строительство #дольщики #банкротство
1
Проблемный долгострой нашел подрядчика

22 минуты назад

Общество
На выборах в Липецке будут играть Забытые мелодии
#Выборы
11
На выборах в Липецке будут играть Забытые мелодии

44 минуты назад

Общество
Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%
#выборы #явка
12
Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%

сегодня, 10:10

Общество
Управляющие Компании в Липецке
#ЖКХ #благоустройство #управляшки
17
Управляющие Компании в Липецке

сегодня, 10:05

Общество
Липчан зовут на кросс по лесу
#кросс #лес #бег
2
Липчан зовут на кросс по лесу

сегодня, 09:57

Общество
Ельчанка получила розу от Егора Крида
#Холостяк #Егор Крид #Ольга Ломакина
Ельчанка получила розу от Егора Крида

сегодня, 09:32

Общество