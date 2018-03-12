Общество
сегодня, 09:47
Каждый третий липчанин не считает обязанностью идти на выборы
Социологи выяснили мнение молодежи.
Центр социологии студенчества Липецкой области представил данные исследования «Население и выборы». Работа основана на опросе липецкой молодежи, проведенном в феврале.
Социологи выяснили, что более 98% опрошенных считают выборы необходимой для современного демократического государства процедурой. Свыше 61% респондентов указывают на то, что участие в выборах — обязанность каждого гражданина. Вместе с этим каждый третий, или 37,1% липчан, уверены в обратном: «Участие в голосовании должно быть свободным правом, а не обязанностью».
Мнение липчан насчет того, зачем же люди идут на выборы, разделилось:
58% липчан формируют свое мнение о выборах через информацию о кандидатах, 16% - из рассказов об их политической программе, 11% - агитационных материалов. Опираются на мнение близких и итоги дебатов только по 4,8% респондентов. При этом для 43% агитация и предвыборная кампания хоть и важны, но не являются решающим фактором. На 40% избирателей среди липецкой молодежи агитация не имеет значения.
Вместе с этим 54% опрошенных уделяют внимание информации о месте и времени голосования. Свыше 51% респондентов считают, что не станет лишним введение курса «Основы избирательного права и процесса» в вузах и ссузах.
Социологи выяснили, что более 98% опрошенных считают выборы необходимой для современного демократического государства процедурой. Свыше 61% респондентов указывают на то, что участие в выборах — обязанность каждого гражданина. Вместе с этим каждый третий, или 37,1% липчан, уверены в обратном: «Участие в голосовании должно быть свободным правом, а не обязанностью».
Мнение липчан насчет того, зачем же люди идут на выборы, разделилось:
58% липчан формируют свое мнение о выборах через информацию о кандидатах, 16% - из рассказов об их политической программе, 11% - агитационных материалов. Опираются на мнение близких и итоги дебатов только по 4,8% респондентов. При этом для 43% агитация и предвыборная кампания хоть и важны, но не являются решающим фактором. На 40% избирателей среди липецкой молодежи агитация не имеет значения.
Вместе с этим 54% опрошенных уделяют внимание информации о месте и времени голосования. Свыше 51% респондентов считают, что не станет лишним введение курса «Основы избирательного права и процесса» в вузах и ссузах.
Комментарии (20)
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22 минуты назадОбщество
АННА
Конституция
А придурки
Ваш голос
Липчанин
Для ВОТ ТАК
вот так
Все уже решено.
Влад
Ржунимагу