Происшествия

сегодня, 08:10

Ночью в Липецке автомобиль врезался в дерево

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#дтп
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Ночью в Липецке автомобиль врезался в дерево

Есть пострадавшие

В 02:05 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Липецке, на пр. Победы, д. 94.

Водитель легкового автомобиля «Шкода-Фабия»  не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, переданы врачам СМП.
2 1162
#дтп
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Комментарии (2)

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Однако ты олень

10 минут назад
Кому?
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однако

33 минуты назад
царствие небесное
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