Происшествия
сегодня, 08:10
Ночью в Липецке автомобиль врезался в дерево
Есть пострадавшие
В 02:05 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Липецке, на пр. Победы, д. 94.
Водитель легкового автомобиля «Шкода-Фабия» не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, переданы врачам СМП.
Водитель легкового автомобиля «Шкода-Фабия» не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, переданы врачам СМП.
Однако ты олень
однако