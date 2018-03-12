Ночью в Липецке автомобиль врезался в дерево

Есть пострадавшие

В 02:05 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Липецке, на пр. Победы, д. 94.



Водитель легкового автомобиля «Шкода-Фабия» не справился с управлением и врезался в дерево.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, переданы врачам СМП.