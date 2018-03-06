Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?

Кто имеет право пройти диспансеризацию? Какие болезни выявили врачи у пациентов на самой ранних стадиях?



Что нового появилось в диспансеризации в этом году? Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения Липецкой области - Светланой Коротеевой.

