Общество
сегодня, 15:17
Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?
Кто имеет право пройти диспансеризацию? Какие болезни выявили врачи у пациентов на самой ранних стадиях?
Что нового появилось в диспансеризации в этом году? Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения Липецкой области - Светланой Коротеевой.
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