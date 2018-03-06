Общество

сегодня, 15:17

Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?

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#диспансеризация #медицина #Точка зрения
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Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?

Кто имеет право пройти диспансеризацию? Какие болезни выявили врачи у пациентов на самой ранних стадиях?

Что нового появилось в диспансеризации  в этом году? Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем начальника  отдела организации  медицинской помощи  взрослому населению управления здравоохранения Липецкой области - Светланой Коротеевой. 
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#диспансеризация #медицина #Точка зрения
1

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