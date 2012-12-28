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Общество
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сегодня, 17:42
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 22 февраля без холодной воды останутся потребители восьми улиц в районах Коровино, Новолипецка и центральной части, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресу: улица Космонавтов, 70/3, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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