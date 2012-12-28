На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 22 февраля без холодной воды останутся потребители восьми улиц в районах Коровино, Новолипецка и центральной части, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 4, 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, вл. 20, 20а, 20в, 20 ст.1, 20 ст.2, 21/1, 22, 22а, с. 22а, 70, 74 по улице 9 Мая, №№ 3, 4 по улице М. Расковой, №№ 25, 27 по улице Суворова, № 4 в Трамвайном переулке, №№ 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82, 82/1, 82/4, 94б по улице Космонавтов и в частном секторе улиц Буденного, Речной.Воду подвезут по адресу: улица Космонавтов, 70/3, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.