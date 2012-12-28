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Происшествия
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43 минуты назад
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50-летняя женщина повторно попалась на продаже спиртного
Её осудили по уголовной статье и оштрафовали на 50 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году женщина уже была привечена к административной ответственности по за незаконную розничную продажу алкоголя и оштрафована на 30 000 рублей. Но должных выводов для себя она не сделала, и 28 ноября 2023 года снова попалась на том же: продала за 100 рублей полулитровой бутылку с жидкостью с содержанием спирта 35,4%.
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