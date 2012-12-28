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150
43 минуты назад
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50-летняя женщина повторно попалась на продаже спиртного

Её осудили по уголовной статье и оштрафовали на 50 000 рублей.

Усманский районный суд вынес приговор 50-летней женщине по статье 171.4 УК РФ за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции и оштрафовал её на 50 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году женщина уже была привечена к административной ответственности по за незаконную розничную продажу алкоголя и оштрафована на 30 000 рублей. Но должных выводов для себя она не сделала, и 28 ноября 2023 года снова попалась на том же: продала за 100 рублей полулитровой бутылку с жидкостью с содержанием спирта 35,4%.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (1)

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липецк
28 минут назад
А как же в Добром дела с более 1000 бутылок
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