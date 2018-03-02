Культура

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Липчанок закружит «Вальс цветов»

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#8 марта #Липчанка года
Липчанок закружит «Вальс цветов»

6 марта в Липецке будут поздравлять женщин.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Липецка, в преддверии Международного женского дня липчанок закружит «Вальс цветов». Праздничный концерт с таким названием пройдёт 6 марта в липецком Доме музыки.

В программе выступления солистки липецкого камерного хора Натальи Шабуниной, вокалиста областной филармонии Игоря Пронина, вокально-инструментального ансамбля «Забытые мелодии», а также симфонического оркестра. Кроме того, на мероприятии состоится показ мод и будут работать фотозоны. Кульминацией праздника станет награждение победительниц городской акции «Липчанка года».

Талантливых и успешных, внёсших весомый вклад в социально-экономическое развитие Липецка поздравят первые лица города. Каждой из победительниц вручат благодарственные письма, памятные медали «Липчанка года», а также денежные премии.

Победителями конкурса стали семь липчанок: генеральный директор «Липецкгражданпроекта» Татьяна Нечаева, машинист Новолипецкого металлургического комбината Галина Беликова, член совета общественного самоуправления №35 Зоя Давыдова, учитель русского языка и литературы школы №70 Юлия Пономарёва, заместитель председателя департамента финансов администрации Липецка Елена Яковлева, режиссёр массовых мероприятий Дворца культуры «Сокол» Татьяна Шипилова и студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анастасия Агапеева.
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#8 марта #Липчанка года

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