В Нижнем парке порадуют мам

К 8 марта объявили конкурс.

Как сообщает администрация Нижнего парка, детский парк в преддверии Всемирного женского дня объявил конкурс поделок «Единственной маме на свете».



- Для участия в конкурсе необходимо добавить фото ребенка с поделкой в альбом в группе "Парки48", - сообщает Нижний парк. - Обязательно укажите ФИО участника и возраст. Победитель будет определен по количеству лайков под фото. Подведение итогов конкурса произойдет 7 марта. Победитель и участники конкурса будут награждены в Детском парке 8 марта.