Культура

вчера, 16:30

В Нижнем парке порадуют мам

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#8 марта #парк
В Нижнем парке порадуют мам

К 8 марта объявили конкурс.

Как сообщает администрация Нижнего парка, детский парк в преддверии Всемирного женского дня объявил конкурс поделок «Единственной маме на свете».

- Для участия в конкурсе необходимо добавить фото ребенка с поделкой в альбом в группе "Парки48", - сообщает Нижний парк. - Обязательно укажите ФИО участника и возраст. Победитель будет определен по количеству лайков под фото. Подведение итогов конкурса произойдет 7 марта. Победитель и участники конкурса будут награждены в Детском парке 8 марта.
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#8 марта #парк

Комментарии (2)

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паша

вчера, 18:32
хороший конкурс! пусть победит сильнейший :)
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ага

вчера, 16:36
ванечка - 35 лет, все для мамы
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