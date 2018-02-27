Спорт

сегодня, 12:31

«Металлург» везет в Турцию на самый долгий сбор в истории 23 футболиста

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«Металлург» везет в Турцию на самый долгий сбор в истории 23 футболиста

Уже сегодня наша команда отправляется в Москву, а оттуда самолетом - в турецкий Сиде.

Сегодня окончательно стал известен состав нашей команды, которая вечером отправляется на сбор в Турцию. Всего в Сиде едут 23 игрока и шестеро представителей тренерского и административного состава.

Вратари: Михаил Алфимов, Иван Коровин, Иван Скрипник; защитники Илья Баульчев, Богдан Боков, Александр Викторов, Семен Лобызов, Глеб Подковыров, Константин Титов, Евгений Фролов, полузащитники: Евгений Барбашин, Вениамин Баязов, Сергей Белоусов, Роман Войдель, Давид Галстян, Андрей Гамеев, Николай Иванников, Андрей Овчинников, Александр Ульянчев, Александр Харин; форварды: Руслан Ахвледиани, Владислав Мызгин, Сергей Чернышов.

Отметим, что пропустившие последние тренировки и игры голкипер Михаил Алфимов и хавбек Сергей Белоусов тоже оказались в «списке отъезжающих». Из-за травмы остался дома лишь полузащитник Евгений Костин, но он даже не тренировался с командой зимой.

«Красно-черные» на турецких берегах будут заниматься под руководством главного тренера Сергея Машнина и его помощника Владимира Рогачева. Административными вопросами займется Виктор Кукин, медицинскими – врача команды Николай Ткаченко. Жаркая пора предстоит и обоим массажистам Николаю Кузнецову и Юрию Горнякову.

Жить наша команда будет в отеле «Starlight Resort Hotel», имеющем 5 «звезд». В распоряжении игроков будут 4 футбольных поля, тренажерные залы, залы аэробики и все возможные возможности для восстановления – массажные столы, сауны и т.д.

В Турции команда пробудет до 22 марта, когда вечером самолетом через столичный аэропорт Внуково (как и прибывала) отправится обратно. Помимо тренировок на сборе «сталевары» проведут 6 контрольных матчей, уже известны их даты – 6, 8, 16, 19, 21 марта. На эти числа организаторы обещали подобрать «Металлургу» соперников.

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Комментарии (1)

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597ам

15 минут назад
Школы нет деньги пилят, часть игроком откатыват на общак, так и играют, без целей и задач.
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