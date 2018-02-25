Цоколь дома отремонтировали после вмешательства госжилинспекции

В доме в Грязях разваливался цоколь

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ggilipetsk.ru

В Госжилинспекцию поступило обращение от жителей Грязей, ул. Семашко д. 3, по вопросу ремонта цоколя.Как сообщили в Госжилинспекции по Липецкой области, при проведении проверки установлено, что было нарушено техническое состояние цоколя.По результатам проверки ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» было выдано предписание по устранению выявленного нарушения. Данное предписание было выполнено.