Общество

сегодня, 11:31

В Липецке почтили память защитников Отечества

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#День защитника Отечества
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В Липецке почтили память защитников Отечества

Торжественная церемония утром 23 февраля состоялась на площади Героев.

В День защитника Отечества на площадь Героев по традиции пришли  руководители Липецка и области, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, неравнодушные липчане. В акции памяти приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель регионального парламента  Павел Путилин, глава Липецка Сергей Иванов, председатель городского Совета депутатов Игорь Тиньков, начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

Они возложили венки и цветы к мемориалу у Вечного огня  и почтили память Память всех погибших защитников Отечества минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации города.

фото пресс-службы администрации Липецка.

7 732
#День защитника Отечества
2

Комментарии (7)

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Сергей

8 минут назад
Почтить память - это про ушедшего, А ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА всегда в строю.
ответить

Верен присяге .

27 минут назад
Предателя Ольгу Петровну с 8 марта.
ответить

Верен присяге .

31 минуту назад
Мужики с днём советской армии и военно морским флотом.
ответить

Нормалек

сегодня, 13:28
Многое не нравилось в СССР, но этот праздник тогда был честный, а сегодня смотришь на этих... и понимаешь, что пришли жулики и промеряют чужую форму и вешают чужие ордена!
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цирк

сегодня, 12:33
стоило бы им в этот день напомнить про фальсификацию выборов и кто в этом виноват-149 процентов
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ВНГ

сегодня, 12:08
у вас тоже дрищ после разливного пива, Готовь сухари) В Магадан поедеш
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 11:44
Присягать на верность властям ,которые затягивают пояса гражданам- значит стать соучастником преступления против собственного народа.
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