В Липецке почтили память защитников Отечества

Торжественная церемония утром 23 февраля состоялась на площади Героев.

В День защитника Отечества на площадь Героев по традиции пришли руководители Липецка и области, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, неравнодушные липчане. В акции памяти приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель регионального парламента Павел Путилин, глава Липецка Сергей Иванов, председатель городского Совета депутатов Игорь Тиньков, начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

Они возложили венки и цветы к мемориалу у Вечного огня и почтили память Память всех погибших защитников Отечества минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации города.

фото пресс-службы администрации Липецка.