Общество

вчера, 16:03

Депутат областного Совета Михаил Захаров продает весь свой липецкий бизнес

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#Михаил Захаров
8
Депутат областного Совета Михаил Захаров продает весь свой липецкий бизнес

На сайте avito.ru можно найти асфальтобетонный завод, карьер, завод по производству бордюрного камня и тротуарной плитки, базу «СУ-5»…

На сайте avito.ru появились объявления о продаже объектов, принадлежащих депутату областного Совета Михаилу Захарову. Так, на торги выставлены завод асфальтобетонных смесей, принадлежащих ООО «ЛДСП-1», карьер Тюшевский в поселке Студеные Выселки под Липецком, ж/д тупик на 15 полувагонов, парк автотранспортных средств и оборудования для обслуживания карьера, заводов, строительства дорог общей стоимостью 373 млн рублей, завод «Химпродукт» по производству плитки и бордюров «Химпродукт» общей стоимостью 60 млн рублей, база «СУ-5» на улице Ферросплавная, 40а в Левобережном районе.

Получить оперативную информацию от гендиректора ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Сергея Ельчанинова не удалось.

То, что Михаил Захаров будет распродавать свои активы, на встрече с обманутыми дольщиками сообщил в начале февраля глава Липецка Сергей Иванов. Мэр заявил, что застройщик микрорайона «Европейский» потерял кредит доверия людей, купивших там квартиры. Скоро обязательства по застройке микрорайона, в частности, по улице Минской, перейдут иным строительным организациям. Для этого сейчас все существующие стройплощадки с подведенными к ним коммуникациями в «Европейском» выставлены их владельцем, ООО «Эксстроймаш», на торги. Цена каждого - не менее 20 млн рублей.

Глава Липецка заявил, что на достройку дома №10 требуется 75 млн рублей, и что 50 миллионов застройщик должен получить уже в феврале от реализации одного из земельных участков:

- На доме №10 мы возобновили строительные работы в феврале. Уже приобретены лифты для него, два - уже смонтированы. Думаем, в августе введем его в эксплуатацию. На дома №8 и №9 требуется больше средств. В эксплуатацию мы введем их в 2019 году, - сообщил дольщикам Сергей Ельчанинов.

Подтвердил GOROD48 информацию о продаже Захаровым не только земельных участков в «Европейском», но и всех его липецких активов и источник, близкий к депутату областного Совета:

- В планах Захарова - исполнить все обязанности «Группы компаний СУ-5» перед дольщиками. Средств, полученных от продажи объектов недвижимости, в том числе знаменитого ЦУМа, всего парка подъемных кранов, земельных участков с лихвой должно хватить на то, чтобы достроить три зависших на разных этапах готовности дома в микрорайоне «Европейский».
110 6594
#Михаил Захаров
8

Комментарии (110)

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ЗлойБот

25 минут назад
На предвыборную компанию зюзюганову собирает.
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А может

35 минут назад
Выйдем всем Липецком на митинг в пользу дольщиков???? Иосква же этого опасается)))) кидалово может произойти с каждым в этой стране причем в любой сфере)))) один за всех и все за одного этого боятся ))) но в моде сейчас разделяй и влавствуй)))) люди человеки!!!!!! Откройте свои глаза плиззз))))
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Вскрытие

сегодня, 01:16
Мошенник распродает, купите...
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@

сегодня, 00:41
Не-- не продаст, концепция Авито-- выставляй за дёшево,тогда продашь. Ну можно ещё вдогонку и шмотки по 100р на Юлу.
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Миша Гулевский

сегодня, 00:21
Вот и пришло время распрощаться с дольщиками Мишке, купит себе домик где нибудь на берегу Тихого океана и будет попивать текилу, а вы несите свои денюжки очередному застройщику кидале)))
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48

сегодня, 00:14
а когда их сожать будут
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 00:13
Два вора, лихо скрывшись от погони. Делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернею порою.Уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатства. Но вот беда - последняя монета . Один кричит: она моя- я лучше дрался. Да,что б ты делал,друг без моего совета!?
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как бы

сегодня, 00:06
Валентина, у этого мудака не только плита со стен, но и весь бетон на шлаковых ямах нлмк осыпался, за что он в своем время получил пинка под жопу, а дурачье продолжает покупать у него квартиры и голосовать за него на выборах воров
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Валентина

вчера, 23:48
А у меня недавно вся плитка посыпалась со стен. Жуть! А в двух комнатах дверные короба перекосило и пришлось их переустанавливать а то двери не закрывались. А всего-то 5 лет моей квартире в 29 микрорайоне. Денег и нервов потратила. На кого в суд подавать??
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Ника

вчера, 23:45
Плевать , А правда, что в новых домах нет несущих стен? Я тут посмотрела на Ютуб, так там типа столбики а потом заливают слой бетона, который одновременно служит и потолком и полом, потом опять столбики наращивают и так все этажи. А потом между столбиками шлакобетоном закладывают стены. Тогда да, вы правы.
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