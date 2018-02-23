вчера, 16:03
Депутат областного Совета Михаил Захаров продает весь свой липецкий бизнес
На сайте avito.ru можно найти асфальтобетонный завод, карьер, завод по производству бордюрного камня и тротуарной плитки, базу «СУ-5»…
Получить оперативную информацию от гендиректора ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Сергея Ельчанинова не удалось.
То, что Михаил Захаров будет распродавать свои активы, на встрече с обманутыми дольщиками сообщил в начале февраля глава Липецка Сергей Иванов. Мэр заявил, что застройщик микрорайона «Европейский» потерял кредит доверия людей, купивших там квартиры. Скоро обязательства по застройке микрорайона, в частности, по улице Минской, перейдут иным строительным организациям. Для этого сейчас все существующие стройплощадки с подведенными к ним коммуникациями в «Европейском» выставлены их владельцем, ООО «Эксстроймаш», на торги. Цена каждого - не менее 20 млн рублей.
Глава Липецка заявил, что на достройку дома №10 требуется 75 млн рублей, и что 50 миллионов застройщик должен получить уже в феврале от реализации одного из земельных участков:
- На доме №10 мы возобновили строительные работы в феврале. Уже приобретены лифты для него, два - уже смонтированы. Думаем, в августе введем его в эксплуатацию. На дома №8 и №9 требуется больше средств. В эксплуатацию мы введем их в 2019 году, - сообщил дольщикам Сергей Ельчанинов.
Подтвердил GOROD48 информацию о продаже Захаровым не только земельных участков в «Европейском», но и всех его липецких активов и источник, близкий к депутату областного Совета:
- В планах Захарова - исполнить все обязанности «Группы компаний СУ-5» перед дольщиками. Средств, полученных от продажи объектов недвижимости, в том числе знаменитого ЦУМа, всего парка подъемных кранов, земельных участков с лихвой должно хватить на то, чтобы достроить три зависших на разных этапах готовности дома в микрорайоне «Европейский».
ЗлойБот
А может
Вскрытие
@
Миша Гулевский
48
у вас тоже дрищ после разливного пива
как бы
Валентина
Ника