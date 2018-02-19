Общество

вчера, 16:07

Во время празднования Масленицы в Нижнем парке случилось ЧП

55 13408
#Масленица
3
Во время празднования Масленицы в Нижнем парке случилось ЧП

Мальчик упал с турника и не смог подняться.

На спортплощадке в Нижнем парке за полчаса до сожжения чучела Зимы 8-летний мальчик упал с турника и не смог подняться. По словам очевидцев, "Скорую помощь" ждали минут 30, всё это время второклассник лежал на снегу, мужчины разделись и накрыли его куртками.

Мальчик мог шевелить руками и ногами, но жаловался на сильную боль в спине и не мог самостоятельно встать. Около 16:00 его забрала неотложка. На месте также собралось много сотрудников полиции.
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55 13408
#Масленица
3

Комментарии (55)

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Sergey

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СК " Пламя"

вчера, 23:59
турник зачетный ,мы о таких в детстве могли только мечтать ..и как мы в СССР на турниках прибитых к столбам гвоздями выжили ?
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Михаил

вчера, 23:59
Про скорую, это потому что, не выделяют деньги на машины и зарплата оставляет желать лучшего, люди разбегаются. Зато внешняя политика на хорошем уровне.
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Люди

вчера, 23:33
Кто знает, как мальчик , что с ним?
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Липчанин

вчера, 23:23
Возмутительно к ребенку 30 минут скорая ехала,Спасибо товарищу вождю за развал медицины!
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Тута

вчера, 22:56
одни тролли и гномы ...
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,,,,

вчера, 22:42
Вроде всегда дежурила хотя бы одна скорая во время массовых мероприятий. Сегодня решили забить на это дело?
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.

вчера, 22:34
Вините учителей!!! Они, они во всем виноваты. Не предупредили, заразы, ребенка и его мамшку заранее.
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