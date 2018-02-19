Во время празднования Масленицы в Нижнем парке случилось ЧП

Мальчик упал с турника и не смог подняться.

На спортплощадке в Нижнем парке за полчаса до сожжения чучела Зимы 8-летний мальчик упал с турника и не смог подняться. По словам очевидцев, "Скорую помощь" ждали минут 30, всё это время второклассник лежал на снегу, мужчины разделись и накрыли его куртками.



Мальчик мог шевелить руками и ногами, но жаловался на сильную боль в спине и не мог самостоятельно встать. Около 16:00 его забрала неотложка. На месте также собралось много сотрудников полиции.