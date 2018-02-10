Два дома, машина, торговый павильон и квартира горели накануне в Липецкой области

Несколько пожаров произошли вечером 9 февраля и ночью 10 февраля в Липецкой области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, один из них вспыхнул в Липецке на улице Студеновской. Здесь в доме №11 загорелась квартира.



На Студеновскую прибыли несколько пожарных расчетов оснащенных автолестницей. Пламя быстро потушили. Оказалось, что в квартире вспыхнула газовая колонка.



В селе Преображеновка Добровского района горел частный дом. Отстоять его не удалось - строение выгорело полностью. К счастью, пожар обошелся без пострадавших.



Автомобиль загорелся вечером 9 февраля в Ельце на улице Степана Разина. Пламя тушили два отделения пожарных. Машину спасли, но огонь успел повредить моторный отсек, правое крыло и лакокрасочное покрытие капота.



Еще один пожар в Ельце вспыхнул на Московском шоссе - поздно вечером в пятницу здесь загорелся торговый павильон. Несмотря на усилия пожарных он выгорел полностью.



Сегодня в 03.41 загорелся жилой дом в селе Яблонево Задонского района. Сроение пытались спасти три отделения пожарных, но огонь оказался сильнее - .сгораемые конструкции дома были уничтожены по всей площади. Этот пожар также обошелся без пострадавших.

