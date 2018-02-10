Происшествия

сегодня, 07:55

Два дома, машина, торговый павильон и квартира горели накануне в Липецкой области

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#пожар
Два дома, машина, торговый павильон и квартира горели накануне в Липецкой области
Несколько пожаров произошли вечером 9 февраля и ночью 10 февраля в Липецкой области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, один из них вспыхнул в Липецке на улице Студеновской. Здесь в доме №11 загорелась квартира.

На Студеновскую прибыли несколько пожарных расчетов оснащенных автолестницей. Пламя быстро потушили. Оказалось, что в квартире вспыхнула газовая колонка. 

В селе Преображеновка Добровского района горел частный дом. Отстоять его не удалось - строение выгорело полностью. К счастью, пожар обошелся без пострадавших. 

Автомобиль загорелся вечером 9 февраля в Ельце на улице Степана Разина. Пламя тушили два отделения пожарных. Машину спасли, но огонь успел повредить моторный отсек, правое крыло и лакокрасочное покрытие капота. 

Еще один пожар в Ельце вспыхнул на Московском шоссе - поздно вечером в пятницу здесь загорелся торговый павильон. Несмотря на усилия пожарных он выгорел полностью.

Сегодня в 03.41 загорелся жилой дом в селе Яблонево Задонского района. Сроение пытались спасти три отделения пожарных, но огонь оказался сильнее - .сгораемые конструкции дома были уничтожены по всей площади. Этот пожар также обошелся без пострадавших.
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#пожар

Комментарии (1)

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пожарник

сегодня, 11:55
что-то пожар весде
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