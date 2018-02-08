Общество

вчера, 15:51

В Липецке стартовал театральный фестиваль

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#театр #фестиваль

Фестиваль "Театр и дети" завершится в марте.

Выступлениями творческих объединений в номинации «Малые театральные формы» стартовал городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова собрались воспитанники 17 образовательных учреждений, которые вынесли на суд жюри творческие этюды, литературно-музыкальные композиции и миниатюры.

Конкурсные выступления оценивало жюри, в составе которого представители Липецкого государственного театра кукол, Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкого драматического театра.

Творческие состязания детских театральных коллективов продолжатся в номинациях «Драматический спектакль», «Детский кукольный театр» 12-14 февраля.

Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Театр и дети» и гала-концерт состоятся в марте.

Фото doal.ru
938
#театр #фестиваль

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