В Липецке стартовал театральный фестиваль

Фестиваль "Театр и дети" завершится в марте.

Выступлениями творческих объединений в номинации «Малые театральные формы» стартовал городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова собрались воспитанники 17 образовательных учреждений, которые вынесли на суд жюри творческие этюды, литературно-музыкальные композиции и миниатюры.



Конкурсные выступления оценивало жюри, в составе которого представители Липецкого государственного театра кукол, Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкого драматического театра.



Творческие состязания детских театральных коллективов продолжатся в номинациях «Драматический спектакль», «Детский кукольный театр» 12-14 февраля.



Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Театр и дети» и гала-концерт состоятся в марте.



Фото doal.ru