«Голубые береты» дали концерт в Лебедяни

В подарок музыканты, ставшей уже культовой, группы, получили не только овации зрителей но и подарки

Накануне, на сцене Городского центра культуры и досуга Лебедяни выступил ансамбль коллектив Министерства обороны Российской Федерации в составе Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск - «Голубые береты».



Зрительный зал собрал более 200 лебедянцев, в том числе и тех, кто служил в войсках ВДВ. На концерте звучали не только военно-патриотические песни, но и песни о девушка и матерях. По окончанию мероприятия глава города Лебедянь Алексей Хрипченко поблагодарил коллектив ансамбля за выступление и вручил книги о Лебедяни и букеты цветов, сообщили в администрации города.