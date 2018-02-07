Культура

17 минут назад

«Голубые береты» дали концерт в Лебедяни

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#"Голубые береты"
«Голубые береты» дали концерт в Лебедяни

В подарок музыканты, ставшей уже культовой, группы, получили не только овации зрителей но и подарки

Накануне, на сцене Городского центра культуры и досуга Лебедяни выступил ансамбль коллектив Министерства обороны Российской Федерации в составе Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск - «Голубые береты».

Зрительный зал собрал более 200 лебедянцев, в том числе и тех, кто служил в войсках ВДВ. На концерте звучали не только военно-патриотические песни, но и песни о девушка и матерях. По окончанию мероприятия глава города Лебедянь Алексей Хрипченко поблагодарил коллектив ансамбля за выступление и вручил книги о Лебедяни и букеты цветов, сообщили в администрации города.
98
#"Голубые береты"

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