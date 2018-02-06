Общество

вчера, 20:46

Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка

6 775
#Стихийная торговля #проверки
Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка

Товар отобрали, протоколы составили.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области сегодня выявили еще три факта нелегальной торговли.

Вне розничных рынков шла торговля на площади Победы, улицах Опытной и Ульяны Громовой. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.

Напомним, что областные власти объявили войну стихийной торговле, добиваясь полного ее искоренения.

6 775
#Стихийная торговля #проверки

Комментарии (6)

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Вася Пукин

вчера, 23:52
Занимаются ерундой,последний кусок отбирают, * .
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нервы ни к чёрту

вчера, 22:12
жрать то надо на что то,у них нет долей в бизнесах,нет комм недвижимости чтоб сдать и в ус не тарахтеть,нету дорогих машин,у них нету ваше ни чего,только надежда на хорошего покупателя и всё.......
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нервы ни к чёрту

вчера, 22:10
и что вы к ним пристали то-вот ответьте же,что вам от них надо,есть серьёзнее проблемы.
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111

вчера, 22:04
НА ЛТЗ В РАЙОНЕ 10-ОЙ ШКОЛЫ ТОРГУЮТ С ГАЗЕЛЕЙ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К УЛИЧНОМУ ТОКУ ОТ СТОЛБОВ КИДАЮТ ПРОВОДА И ТОРГУЮТ МОЛОЧКА ПРЯНИКИ 3 ГАЗЕЛИ СТОЯТ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ВОТ С ПОЛИЦИИ ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ПУСТЬ ЕДУТ ОТРУБАЮТ ИМ СВЕТ И ЦЕЛУЮ ГАЗЕЛЬ КОНФИСКУЮТ
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099

вчера, 22:02
Не от хорошей жизни они стоят торгуют и в мороз и в дождь и в холод ....,надоже на что то жить!
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Я

вчера, 21:38
Какой ужасссс. . Это же настоящие террористки, надо спецназ вызвать. Молодцы власти Липецка искоренить торговлю. А то вырученные деньги наверное пошли бы на содержание и развитие Игила.
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