вчера, 20:46
Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка
Товар отобрали, протоколы составили.
Сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области сегодня выявили еще три факта нелегальной торговли.
Вне розничных рынков шла торговля на площади Победы, улицах Опытной и Ульяны Громовой. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.
Напомним, что областные власти объявили войну стихийной торговле, добиваясь полного ее искоренения.
Вася Пукин
нервы ни к чёрту
нервы ни к чёрту
111
099
Я