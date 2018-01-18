Общество

6 минут назад

Грязинцев кормили просроченной колбасой и пиццей

22
#торговля #просрочка
Грязинцев кормили просроченной колбасой и пиццей

Жалоба поступила на "горячую линию".

На телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение от жителя Грязинского района по вопросу нарушения правил санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров в одном из универсамов на улице Песковатская.

Как сообщает пресс-служба управления, в ходе проведения информационно-аналитического наблюдения перечисленные в жалобе факты подтвердились: с истекшим сроком годности в реализации находились колбаса варено-копченая «Сервелат Царский» и  пицца;  с нарушением целостности упаковки продавалась грудка цыпленка-бройлера. Кроме того, в торговом зале контрольные весы располагаются в нерабочем состоянии; отсутствовали ценники на отдельные виды товаров: сахар фасованный, молоко.

Продукция с истекшим сроком годности была снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования. 
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#торговля #просрочка

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