сегодня, 15:05
Липчане жалуются на стаи собак в Левобережье
Жительница Новолипецка призывает к решению проблемы как власти города таки добровольцев
В редакцию обратилась с письмом липчанка. Она пишет: «Заметила одну незначительную недоработку смотрителя города. Невнимание к огромному количеству крупных бездомных псов, которых подкармливают в районе улицы Адмирала Макарова, у строящегося храма, около площади Мира.
На мой взгляд звери уже начинают проявлять агрессию. 31-го декабря утром свора в количестве 7-8 животных с лаем носилась по проспекту Мира и не я одна заскакивала в близлежащие магазины, в страхе от возможного нападения.
Есть две большие разницы между прирученной собакой, доброго нрава, и тем, что сейчас получилось в Левобережье от избытка продуктов у кого-то из людей.
Не подумайте, что намекаю на усыпление. Но из-за таких животных страшно посещать парк Металлургов. С диким лаем здесь носятся псы без ошейников.
Хотела позвонить в службу отлова - но скорее всего в связи с праздниками у них нерабочий день.
Предлагаю добровольцам отловить псов, исследовать, имеются ли хозяева. Спросить, почему они выпускают собак.
У меня есть еще вопрос: «Почему не выпускают тигров гулять по улицам? Опасность же дикого пса игнорируют».
Липчане далеко не первый раз взывают к властям города и не только, например и к зоозащитникам опекающих животных, к любителям животных, тем, кто прикармливает на улицах бездомных и не только собак, как-то активней принимать участие в решении проблемы псов, которые сбиваются в стаи, пугают горожан, детей и нередко на них нападают. По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, бродячие животные в 2016 году покусали 1 500 жителей региона.
На фото: стаи собак летом в районе улицы Доватора
Шурик
Догхантеры
Animal planet.
Хелена
Animal planet
Александр
Animal planet
лисапед с одной пядалью
Мде
Animal planet