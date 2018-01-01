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сегодня, 15:05

Липчане жалуются на стаи собак в Левобережье

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#бездомные собаки
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Липчане жалуются на стаи собак в Левобережье

Жительница Новолипецка призывает к решению проблемы как власти города таки добровольцев

В редакцию обратилась с письмом липчанка. Она пишет: «Заметила одну незначительную недоработку смотрителя города. Невнимание к огромному количеству крупных бездомных псов, которых подкармливают в районе улицы  Адмирала Макарова, у строящегося храма, около площади Мира.

На мой взгляд звери уже начинают проявлять агрессию. 31-го декабря утром свора в количестве 7-8 животных с лаем носилась по проспекту Мира и не я одна заскакивала в близлежащие магазины, в страхе от возможного нападения.

Есть две большие разницы между прирученной собакой, доброго нрава, и тем, что сейчас получилось в Левобережье от избытка продуктов у кого-то из людей.

Не подумайте, что намекаю на усыпление. Но из-за таких животных страшно посещать парк Металлургов. С диким лаем здесь носятся псы без ошейников. 

Хотела позвонить в службу отлова - но скорее всего в связи с праздниками у них нерабочий день.

Предлагаю добровольцам отловить псов, исследовать, имеются ли хозяева. Спросить, почему они выпускают собак.

У меня есть еще вопрос:  «Почему не выпускают тигров гулять по улицам? Опасность же дикого пса игнорируют».

Липчане далеко не первый раз взывают  к властям города и не только, например и к зоозащитникам опекающих животных, к любителям животных, тем, кто прикармливает на улицах бездомных и не только собак, как-то активней принимать участие в решении проблемы псов, которые  сбиваются в стаи, пугают горожан, детей и нередко на них нападают. По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, бродячие животные в 2016 году покусали 1 500 жителей региона.

На фото: стаи собак летом в районе улицы Доватора

65 1468
#бездомные собаки
3

Комментарии (65)

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Шурик

1 минуту назад
позакрывали чебуречные,теперь жалуются
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Догхантеры

12 минут назад
Animal planet. А у тебя много ума ребенка личинкой называть .Зоофил ты задутый!
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Animal planet.

16 минут назад
Animal planet, ума то больше не хватает,кроме как гадости писать,используя чужой ник.:)
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Хелена

19 минут назад
дедуля, ну если вы не черствые,возьмите по собачке и вся проблема,кто в квартиру кто в дом или особняк
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Animal planet

20 минут назад
Догхантеры где вы? Неужели перевились Догхантеры на земле Липецкой? НАДО ПОРАБОТАТЬ РЕБЯТА!!!!
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Александр

26 минут назад
Если убрать собак их место займут крысы, пищевая цепочка в действии.
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Animal planet

34 минуты назад
гость я, эта как ты выражаешься убогая дворняга лежит сейчас рядом со мной смотрит шрека.
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лисапед с одной пядалью

36 минут назад
перестрелять как собак бешенных-ну или просто передушить,вчера котув душили душили,можно позвать шарикова
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Мде

41 минуту назад
гость я, говно это ты. В душе.
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Animal planet

44 минуты назад
такая-сякая,везет тебе,ты на собачек любуешься,а я летом должен "любоваться" на яжматерей ссущих и срущих своих отпрысков под кустами рядом с моим домом. И думающих что их никто не видит,у нас же пивнуха во дворе и им лень до дома дойти чтобы сводить личинок в туалет,лучше двор засрать с баклажкой пива в одной руке и ссущим ребенком в другой.
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