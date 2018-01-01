Липчане жалуются на стаи собак в Левобережье

Жительница Новолипецка призывает к решению проблемы как власти города таки добровольцев

В редакцию обратилась с письмом липчанка. Она пишет: «Заметила одну незначительную недоработку смотрителя города. Невнимание к огромному количеству крупных бездомных псов, которых подкармливают в районе улицы Адмирала Макарова, у строящегося храма, около площади Мира.

На мой взгляд звери уже начинают проявлять агрессию. 31-го декабря утром свора в количестве 7-8 животных с лаем носилась по проспекту Мира и не я одна заскакивала в близлежащие магазины, в страхе от возможного нападения.

Есть две большие разницы между прирученной собакой, доброго нрава, и тем, что сейчас получилось в Левобережье от избытка продуктов у кого-то из людей.

Не подумайте, что намекаю на усыпление. Но из-за таких животных страшно посещать парк Металлургов. С диким лаем здесь носятся псы без ошейников.

Хотела позвонить в службу отлова - но скорее всего в связи с праздниками у них нерабочий день.

Предлагаю добровольцам отловить псов, исследовать, имеются ли хозяева. Спросить, почему они выпускают собак.

У меня есть еще вопрос: «Почему не выпускают тигров гулять по улицам? Опасность же дикого пса игнорируют».

Липчане далеко не первый раз взывают к властям города и не только, например и к зоозащитникам опекающих животных, к любителям животных, тем, кто прикармливает на улицах бездомных и не только собак, как-то активней принимать участие в решении проблемы псов, которые сбиваются в стаи , пугают горожан, детей и нередко на них нападают. По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, бродячие животные в 2016 году покусали 1 500 жителей региона.

На фото: стаи собак летом в районе улицы Доватора