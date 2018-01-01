Следственный Комитет начал проверку по факту сообщения об избиении женщины бывшим мужем

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по сообщению в средствах массовой информации об избиении жительницы Лебедяни ее бывшим мужем проводится доследственная проверка.

Из сообщения известно, 30 декабря житель Лебедяни, выбив дверь, проник в квартиру, где проживает его бывшая жена с ребенком, и жестоко избил её. Экс-супруг нанес женщине множественные удары, в том числе и по голове, а также пытался её изнасиловать. После избиения женщина была госпитализирована.

В ходе проверочных мероприятий будут опрошены как участники конфликта, так и возможные свидетели и очевидцы, а также установлены все обстоятельства произошедшего, определены степень и тяжесть причиненного потерпевшей вреда. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям жителя Лебедяни и принято соответствующее процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.