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Следственный Комитет начал проверку по факту сообщения об избиении женщины бывшим мужем

56 3166
#избиение
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Следственный Комитет начал проверку по факту сообщения об избиении женщины бывшим мужем

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по сообщению в средствах массовой информации об избиении жительницы Лебедяни ее бывшим мужем проводится доследственная проверка.

Из сообщения известно, 30 декабря житель Лебедяни, выбив дверь, проник в квартиру, где проживает его бывшая жена с ребенком, и жестоко избил её. Экс-супруг нанес женщине множественные удары, в том числе и по голове, а также пытался её изнасиловать. После избиения женщина была госпитализирована.

В ходе проверочных мероприятий будут опрошены как участники конфликта, так и возможные свидетели и очевидцы, а также установлены все обстоятельства произошедшего, определены степень и тяжесть причиненного потерпевшей вреда. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям жителя Лебедяни и принято соответствующее процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
56 3166
#избиение
1

Комментарии (56)

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и все это напоминает

19 минут назад
садо-мазо. в 20-25 лет главное- это секс
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дверь была выбита

20 минут назад
а бабушка постучалась в выбитую дверь.... А соседи были все глухонемые. И Лара не кричала...
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Лара написала неправду?

21 минуту назад
получается в время избиения и попытки скинуть ее с балкона Лара держала в руке смартфон. и во время бега с балкона на кухню - руки и ноги сильно тряслись - за 2 секунды скинула что-то бабушке, которая фурычит в смартфонах и может читать смс.Это что-то нереальное....
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Ы

31 минуту назад
Полицаи работают когда пенсионеры и дети митингуют против Воровского режима
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Виктор 2-28-14

32 минуты назад
Знаю одного мужика,спокойный,никогда ни пил,ни курил,работал в охране на ЖД. Пришел на обед домой.пистолет при нём.И что там сожительница ему сказала обидное,он её не бил.Он её пристрелил.Говорит не смог сдержаться.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "Нам не дано предугадать,как наше слово отзовётся"
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вырождается Лебедянь

35 минут назад
девки становятся мамками в 15-19 и весят по 40- 45 кг. еле ноги переставляют. Некому за огородом ухаживать. Ведь кормятся они городами.
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и судя по фото

37 минут назад
он ее слегка бил - пугаючи-играючи.
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период размножения

38 минут назад
у самки человека возможен через 9 месяцев от прихода менструации. Хорошо что эта девочка не родила в 11-12 лет.
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Лебедянь

39 минут назад
Лебедянец, вот о чем и речь. Оказывается все знают кто кого прикрывает. Поэтому надо руководство лебедянской полиции проверять от и до.
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им по 20 лет

40 минут назад
они-дети. просто погуляли. просто подрались. Просто поипались. просто разбежались.
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