Здоровье

50 минут назад

Ещё одна липецкая поликлиника стала беречь нервы пациентов

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#медицина #поликлиника
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Ещё одна липецкая поликлиника стала беречь нервы пациентов

К проекту «Бережливая поликлиника» присоединилась Липецкая городская поликлиника №4.

Как сообщает Центр медицинской профилактики, пилотный проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Министерством здравоохранения России в 2016 году совместно с Управлением внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом». К 2020 году более 200 поликлиник в стране внедрят принципы бережливого производства.

В 2017 году в Липецкой области  начата реализация пилотного проекта в четырех медицинских организациях нашего региона: это Елецкая городская детская больница, Елецкая районная больница, Липецкая городская поликлиника № 4 иЛипецкая городская поликлиника № 1.

Так накануне  состоялся старт пилотного проекта «Бережливая поликлиника»  Липецкой городской поликлинике №4. 

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Основные направления реализации проекта – создание открытой регистратуры, выравнивание нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, оптимизация внутренней логистики поликлиники, разделение потоков пациентов, выстраивание потоков анализов в клинико-диагностической лаборатории, переход на электронный документооборот.

В рамках реализации проекта в Липецкой городской поликлинике №4 организована открытая регистратура, включающая в себя рабочее место администраторов в холле поликлиники и 4 окна регистратуры по открытому типу. Также введены электронная система записи в регистратуру и электронное расписание; организовано картохранилище с доставкой карт в кабинет врача; создан cаll-центр, в котором операторы осуществляют запись на прием по телефону и вызовов врачей на дом.

Кроме того, с целью выравнивания нагрузки на медицинский персонал изменен алгоритм маршрутизации пациентов, все кабинеты работают по системе 5С. Теперь выписка льготных лекарственных препаратов, листков нетрудоспособности, направлений, запись на повторный прием и дополнительные методы исследования (УЗИ, ФГС, анализы) производятся непосредственно из кабинета врача. Участковым врачам-терапевтам приобретены мобильные смартфоны для оперативной связи с пациентами и работой с диспансерной группой.

Для удобства посетителей поликлиники функционирует система голосового вызова пациентов по электронной очереди в процедурном кабинете. Для более быстрой ориентации разработаны навигационные указатели и информационные таблички, позволяющие быстро сориентироваться в поликлинике. Оформлены информационные стенды и памятки, в которых указаны возможные способы записи на прием.

Таким образом, внедрение технологий бережливого производства позволит сократить очереди и время ожидания записи на прием к врачу, а также не только создать доступную и комфортную среду для пациентов поликлиники, но и увеличить время непосредственной работы врача с пациентом.

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#медицина #поликлиника
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Комментарии (5)

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