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Липецкая область выросла в туристическом рейтинге

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#рейтинг #туризм
Липецкая область выросла в туристическом рейтинге

За год — на один пункт.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Регионы России были разбиты на группы в соответствии с их туристической привлекательностью.

Липецкая область не попала в топ-20, но зато занимает верх второй группы популярности. Регион обосновался на 31 месте общего списка с 67,8 балла, что на 0,1 значения меньше, чем определили для Воронежской области. Год назад Липецкая область занимала строку ниже - 32, но с 55 баллами. Свою роль в оценке потенциала въездного туризма региона не сыграли даже данные Счетной палаты РФ, проверка которой показала,что Ростуризмом не обеспечено завершение ни одного из 16 туристско-рекреационных кластеров. В отчете аудиторов указано, что вложения 7 млрд рублей, в том числе, и в туризм Липецкой области не позволили достичь ожидаемых эффектов.

- Недавно мы посетили Липецк с иностранными коллегами. Побывали во многих городах. Я осматривала маршрут достаточно придирчиво – ведь нам нужно будет представлять его на италоязычном рынке. Зарубежные коллеги, которые в туризме еще более опытны, делились со мной впечатлениями от поездки – в Липецкой области сфера туризма развивается грамотно: хорошо проведена структуризация по видам туризма. Охватывается каждая целевая аудитория по возрасту и основным типам отдыха. Для климата средней полосы – это культурный и рекреационный туризм, - считает эксперт в сфере туризма представитель программы Visit Russia в Италии Екатерина Санкина. - Кухня, как правило, одно из слабых мест в туризме, а это очень важно, так как по местным блюдам создается впечатление о стране. Липецкие специалисты хорошо поработали. И это отметили наши итальянские коллеги, дивившиеся разнообразию и колориту блюд. «Гвоздевым» пунктом маршрута по Липецкой области стал для нас курорт минеральных вод. Иностранцы, в частности итальянцы, ищут по миру недорогие места с лечением. Конечно, их привлечет экономическая зона без евро и доллара. При хорошей подготовке персонала гостиниц, расположенных недалеко от источника, языковой подготовке врачебного персонала клиники может быть создан комплекс наподобие итальянского курорта Фьюджи. В будущем это может стать магнитом для наших и иностранных социальных круглогодичных групп туристов. Уже в Риме мы провели совещание группы по подготовке к презентации тест-тура местным туроператорам. Остались самые хорошие впечатления о представленных туристических объектах, в Липецке чувствуется большой и разнообразный потенциал. Единственный, пожалуй, минус – отдаленность от главных воздушных ворот страны. Для развития туризма необходимо наладить прямые регулярные рейсы в регион.
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#рейтинг #туризм

Комментарии (3)

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Юлия Смирнова

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ага

13 минут назад
выросла! у королева в отчете! кому эта клоака интересна?! тоже мне будапешт на дону!
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Митрич

53 минуты назад
Что, Сергеич, нос повесил?
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