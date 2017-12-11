В Липецке стремительно дешевеет вторичное жилье

Падение достигло уже 2,9%.

Эксперты онлайн-сервиса ЦИАН указывают, что в российских регионах цены на вторичное жилье продолжают снижаться. На это, как выяснилось, есть несколько причин, главной из которых аналитики назвали большой объем предложений старого и уже некачественного фонда. В основном, в этом году дешевеют объекты в панельных и блочных зданиях, построенных еще при СССР.



В Липецке снижение стоимости вторичного жилья за год составило 2,9%. Если в декабре 2016 года метр в квартире продавали за 44 867 рублей, то сейчас уже за 43 596 рублей. Тем временем в миллионнике Воронеже стоимость жилья на вторичном рынке упала на 2,7% до 45 246 рублей.



Сегодня средняя цена одного метра в России (подсчитана средняя цена по 37 регионам) составляет 53,2 тыс. рублей. В декабре прошлого года этот показатель равнялся 54,4 тыс. рублей.