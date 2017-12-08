Сергей Иванов: «Я - любимчик губернатора? Ну, пусть так, если вы хотите»

В интервью GOROD48 глава Липецка рассказал о перспективах развития города и развеял слухи о его доходах и собственности.

29 декабря исполняется два года с того времени, как зимой 2015 года за куратора блока социальных вопросов вице-губернатора Сергея Иванова проголосовали все 36 депутатов фракции «ЕР» в Липецком горсовете и он стал главой города. Накануне этой даты GOROD48 взял у мэра интервью. Как нам показалось, он откровенно ответил на наши вопросы.



«Не считаю Липецк серым и унылым...»



- Сергей Вячеславович, лучшие выпускники школ уезжают навсегда из Липецка. Почему они не связывают свое будущее с родным городом?



- Чтобы делать такие заявления, нужно опираться на цифры. Из опросов учащихся девятых-одиннадцатых классов следует, что 70% хотят остаться в Липецке, учиться они могут за пределами области - в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Рязани. В то же время из оставшихся 30% почти половина также возвратятся в Липецк.



Вот пример. Был на одном форуме в Петербурге. Зашел в магазин за щеткой и обувным кремом. Вдруг ко мне подходит продавец и говорит, что узнал меня. Парень сказал, что он - из Липецка, что заканчивает престижный вуз. Признался, что питал иллюзии насчет трудоустройства в «северной столице», но уже решил, что после получения диплома вернется в родной город. Я сам как-то проводил опрос среди выпускников. Попросил поднять руки тех, кто собирается уехать. Рук было не так много. Кто-то будет учиться в Воронеже, кто-то в Тамбове. Но своим родным городом такие студенты считают Липецк.



- Вы говорите, что не слышали реплики председателя Совета Федерации Матвиенко во время ее визита в Липецк, когда она называла наш город «шанхаем». Но не потому ли наряду с отсутствием перспектив трудоустройства молодежь не видит себя липчанами, что считает город безликим, серым, унылым?



- Это субъективная оценка. Я не считаю Липецк серым и унылым...



- А для вас он яркий и веселый?



- Не обижая соседние муниципалитеты, скажу, что у каждого города есть свои особенности. Надо оценивать Липецк по совокупности критериев. Я считаю, что у нас условия для проживания не хуже, чем в том же Воронеже, городе-миллионнике. А по многим показателям даже лучше. Не хочу сказать, что Липецк сегодня объективно хорош во всем. Но мы стараемся, чтобы у нас условия стали идеальными. Вижу все наши беды. Понимаю, что можно изменить уже сегодня, а что сдвинется с места через пять-десять лет. Не в меньшей степени, чем другие, переживаю за то, что происходит. Но мы стараемся.



Многие наши начинания поддержаны на уровне региона и даже федерального центра. За что-то взялись сторонние организации. Как пример - Новолипецкий комбинат, который запустил ряд интересных проектов. Возьмем ДСК - его директор разработал проект благоустройства городской набережной. Недавно мы проанализировали московские правовые акты, чтобы начать реновацию жилого фонда и благоустройство территорий. Кто-то выделяет средства на малые архитектурные формы, кто-то - на памятники, кто-то - на новые остановки.



- Они вам нравятся, новые остановки? На Театральной площади и улице Советской? Они красивые, но узкие, по-моему.



- Нравятся. Хотим к некоторым из них добавить еще по одной. Кто-то говорит, что они продуваются ветром. Но любая остановка продувается ветром. В плане практичности они не хуже тех, которые были. А в части эстетической - во много раз краше. Возможно, мы добавим к ним какие-то элементы. Над этим сейчас думаем.



«Осуждая - предлагай, предлагая - делай»



- В этом году на дорожный бюджетный миллиард сделано необычайно много. Но первый снег уже показал, что новые пешеходные дорожки на улице Ковалева, которых там отродясь не было, завалила убранным с дороги снегом муниципальная техника. Получается, в зимнее время пешеходам на этой улице, как и раньше, делать нечего…



- Это проблема. Разовые капитальные вложения требуют потом затрат на регулярное содержание. Значит, на улицу Ковалева не успели доехать. Я знаю об этой проблеме. Поэтому перед МБУ «Управление благоустройства Липецка» поставлена задача отыскать юридические ли лица, физические ли, которые на принципах бюджетного софинансирования могли бы убирать частный сектор. Меня заверили, что до конца декабря таких желающих найдут. И было бы неплохо, чтобы появившиеся элементы благоустройства, те же пешеходные дорожки, убирали бы и сами жители. Не много нужно времени, чтобы откинуть снег с дорожки в пределах своего домовладения. От посильной помощи горожан мы не откажемся.



Липецк - наш общий дом. Откуда тогда у некоторых горожан такое пренебрежение общими интересами? Смотрите, сколько бумаги налеплено на столбах и на остановках! Это вопиющее выпячивание своего провинциализма, хамства, забитости, дурости! Одни нерадивые люди за копейки нанимают других - школьников, студентов, а то и просто алкоголиков - чтобы те распространяли их объявления. Таким сволочным подходом перечеркивается то хорошее, что сделано. Вы заметили, как мало на улицах и на зданиях стало наружной рекламы, например? Или что с улицы Ленина исчезли провода? Позиция гражданского общества должна быть четкой: безобразным явлениям не место в нашем городе!



- А оно у нас есть, это самое гражданское общество?



- Есть. Его нельзя попробовать на зуб или пощупать руками, как какой-то предмет. Такое общество чувствуется по участию людей в разных процессах - будь то политические акции, будь то благоустройство, культурные, спортивные мероприятия…



- Но на публичные слушания по бюджету Липецка и по бюджету области никто не ходит. В залах - полно свободных мест.



- Наверное, это потому, что многие люди, кому это интересно, имеют возможность узнать, что им нужно, или повлиять на что-то через своих депутатов, через управления округами, через сайты мэрии и других административных органов. Мы заинтересованы в участии во всех процессах липчан, бизнесменов, общественников по максимуму. Я хочу видеть людей, живущих по принципу: «Осуждая - предлагай, предлагая - делай».



Возвращаясь к публичным слушаниям, скажу, что мы зачастую являемся заложниками такой ситуации: изыскали мы с помощью федерального и областного центров тот же самый миллиард на дороги, и можем его потратить только на дороги, а не на что-то другое. Иначе это было нецелевым использованием средств. Поэтому дополнительные финансы мы можем потратить только на то, на что они выделены. Но и это хорошо: если бы не чемпионат мира по футболу в России, то мы не смогли бы за счет госбюджета реконструировать стадион «Металлург». Или не смогли бы обустроить под общественное пространство то самое липецкое Городище. Или не зашли бы с городскими средствами в Каменный лог, значительную часть которого хотели бы видеть уже в следующем году местом отдыха горожан и гостей Липецка.



«Дворы - не для автомобилей, а для людей»



- Главный архитектор Липецка Татьяна Азова сказала, что теперь в целях сохранения архитектурного облика города жители многоэтажек должны будут согласовывать с управляющими компаниями размещение кондиционеров. А у Липецка есть этот самый архитектурный облик? Его ведь создают или старые постройки, которые остались разве что на проспекте Мира и на нескольких улицах поселка ЛТЗ, или же современная авторская архитектура, но никак не масса безликих многоэтажек…



- У Липецка есть свое лицо, свой вид. Но он где-то не выдержан. Поэтому в сентябре при мэрии создана архитектурная группа, которая занята практической работой по окультуриванию отдельных улиц, предприятий, организаций. Сначала - в эскизах. Потом - в конкретных проектах благоустройства. Парковки, озеленение, малые архитектурные формы. Чтобы у Липецка появился его неповторимый облик.



Мы пытаемся восстановить тот же «сталинский ампир», где это возможно. Или оставить прежние фасады где это уместно. Так, на улице Зегеля, например, мы отказались от вентилируемых фасадов на нескольких домах, иначе такое благоустройство сделало бы эту центральную улицу безликой. Решили после ремонта фасадов покрасить их краской, которую делают под Липецком на современнейшем оборудовании: производитель дает такой краске, которая не хуже хваленой «Тиккурилы», 15 лет гарантии.



Вместо старых двухэтажек в центре Липецка, на улицах Гагарина и Нестерова, вместо времянок на улицах Радиаторной и Калинина должны появится районы современной комплексной застройки. Желание увидеть такие изменения у нас есть. Но есть и сдерживающие факторы, например, обеспеченность сетевыми мощностями по воде, электроэнергии, теплу. Ведь чтобы «посадить» на улицу Гагарина новый жилой массив, пусть даже и небольшой этажности, нужно вначале полностью заменить там все коммуникации. Есть резервы, где возможно новое строительство. Тот же Манеж…



- Что будет на месте ДК НЛМК?



- Ни грамма не сомневаюсь, что на месте ДК НЛМК, находившегося в последние годы в перманентном ремонте, появится современнейший центр, который будет совмещать в себе функции того же Дома культуры, делового и просветительского центра. Позиция руководства комбината последовательная, системная, выверенная. Ни грамма не сомневаюсь, что уже в следующем году липчане увидят на месте снесенного ДК НЛМК новое здание. Если мы таким путем и дальше будем действовать вместе с бизнесом, то мы очень быстро создадим для горожан новую среду обитания.



- В Липецке есть так называемая строительная мафия. И все знают, кто в нее входит. Эта мафия продавливает любые варианты застройки в обход существующих градостроительных планов. И в итоге горожане получают не комфортные микрорайоны, как, допустим, в Белгороде, а плотную застройку домами высотой от 17 этажей, жильцам которых не хватает парковочных мест, а мамам с малышами - детских площадок. В результате не доволен никто, кроме чиновников и застройщиков, получивших свой гешефт на таких стройках. Есть ли у вас понимание того, что с этими «викториями» и «елецкими» пора заканчивать?



- Мафии нет. Это все от нашей излишней экономии (чем больше пространство, тем больше надо вкладывать в инфраструктуру). А понимание необходимости перемен есть. Более того, уверен, что в самое ближайшее время правительство примет иные нормативы по строительству, которые позволят прекратить то, о чем вы сказали.



- А разве сейчас нет такого норматива как одно машино-место на квартиру в новостройке?



- Мы сейчас пытаемся приблизиться к таким нормативам строительством многоэтажных парковок. С общественниками мы уже пришли к выводу, что рано или поздно проведем целый комплекс мероприятий, которые позволят получить дворы многоквартирных домов без машин. Для этого, конечно, придется немало сделать. Дворы - не для автомобилей, а для людей. Машины должны подъехать к дому, высадить пассажиров, загрузиться-разгрузиться и уехать на специально организованную парковку в пределах разумной доступности. Но чтобы запретить, нужна альтернатива. В частности, муниципалитету можно было бы брать часть расходов на себя при организации парковок. Но в перспективе за таким подходом будущее.



- Платное парковочное пространство в центре Липецка не появилось в этом году. Появится в следующем?



- Да, конечно. Мы уже согласовали с депутатами этот вопрос, который будет разрешен через концессионное соглашение. У этого решения, на мой взгляд, больше плюсов, чем минусов. Это очевидно на примерах Москвы и Белгорода. А возьмем Токио. Пусть этот город очень далеко от Липецка и по уровню жизни японцы - не россияне, но все же. Приобрести автомобиль житель японской столицы может лишь при предъявлении документа о наличии у него парковочного места. А оно стоит как квартира. Это, конечно, не пример для подражания для нас, а повод к рассуждению. Мы нашли самую лучшую европейскую практику - в Австрии. Изучим этот опыт, который, возможно, апробируем в Липецке. Мы должны научиться жить, регулируя наши потребности и наши возможности. Иного не дано.



«В Липецке, поверьте, есть, что показать туристам»



- Липецк как туристический центр - это прожект? Что Липецк может предъявить своим гостям? Новолипецкий комбинат как объект промышленного туризма? Зачем нам этот сомнительный лейбл? Вон, в Ельце получили деньги на туризм и построили мост в никуда, чем удивили Путина.



- По моему субъективному мнению, если бы в Ельце эти деньги не освоили к концу финансового года, то в следующем году Елец как туристический центр их не получил бы. Но ведь мост уже есть! Значит, деньги не украдены. Значит, в следующем году у моста построят тот объект, который не успели сделать в этом.



Если Липецк попадет в госпрограмму развития туризма, то получит средства из госказны, во много раз превышающие средства муниципалитета. Наше дело - создать условия привлечения бюджетных или инвестиционных средств. Если город станет туристическим - горожане выиграют уже от появления новых рабочих мест. А в Липецке, поверьте, есть, что показать туристам. Ту же Успенскую церковь. Тот же Нижний парк. Тот же знаменитый авиацентр. К тому же туризм - это не только достопримечательности. Есть событийный туризм. Есть спортивный. Тот же зоопарк в Центрально-Черноземным регионе есть только в Липецке. У нас есть Силикатные озера. Есть пригородные леса - мы уже снимаем их с квадрокоптера, присматриваемся к ним как к местам отдыха.



- У нас должны были появиться сербы - застраивать городскую набережную. Не сложилось. Чуть раньше не сложилось с венграми, которые бросили, не достроив, «Катящиеся камни». Кто еще из иностранцев хочет предложить себя Липецку?



- Предполагалось, что сербы будут не инвесторами, а только строителями. Сегодня есть иностранные фонды, которые готовы инвестировать куда-угодно большие средства. Готовы вложиться в экономику России Саудовская Аравия или Катар. Им только нужно показать точку приложения сил, доказать выгоды от инвестиций.



- Кто заслужил от вас «волшебный пендель» по итогам года?



- Кроме себя в каких-то недочетах мне винить некого. Я самокритичен к своим действиям больше, чем к действиям кого-либо из своих подчиненных.



- Одна из оппозиционных фракций в горсовете обвинила вас в том, что вы увеличили себе зарплату в 2018 году. В то же время говорят и о вашей личной скромности...



- Да, раскрутили тему в СМИ о 24 миллионах рублей, которые пойдут на финансирование городской администрации. Но моя зарплата не вырастет ни на копейку. Зарплата вырастет у тех, у кого она крайне низкая: у гардеробщиц, уборщиц, водителей.



- А когда мэрия освободится от ведомственного гаража? От этих служебных «Тойот Камри»? От персональных водителей? В той же Западной Европе, на чей опыт вы ссылаетесь, муниципальные служащие ездят на работу если не на велосипедах, то на личном автотранспорте. Ну, оплачивайте своим подчиненным из бюджета бензин, не более того!



- Логика в ваших словах очевидна. Какое-то время пройдет, и мы вернемся к обсуждению этой темы.



«С главой областной администрации встречаюсь только по делу»



- А вы - любимчик губернатора? Подозрение в этом возникает хотя бы потому, что как только Олег Королев рекомендовал на должность, бюджет Липецка с 7,7 миллиардов рублей вырос до десяти с хвостиком. Сразу более чем на 2,5 миллиарда…



- Я - любимчик губернатора? Ну, пусть так, если вы хотите. Если кому-то станет от этого легче, я это подтвержу (смеется). Но на себе лично, если я любимчик, как вы сказали, чувствую только самое пристальное внимание губернатора, которое зачастую оборачивается...



- «волшебным пенделем»?



- … зачастую оборачивается кренделями (смеется). Поверьте, с главой областной администрации встречаюсь только по делу. Если разговор уходит в сторону предмета встречи, то мне говорят: «Когда будешь готов - зайдешь!» Губернатор – не барин, чтобы делать барские подарки. Он и его команда создают условия для развития региона, где все муниципалитеты равны.



Когда я шел на эту свою должность, то говорил, что муниципалитет наряду с сокращениями излишних расходов будет по максимуму участвовать в областных и федеральных программах. И мы уже в 2016 году увеличили муниципальный бюджет на ту сумму, которую вы назвали. И это стало мощным толчком в развитии города: мы резко прибавили в капитальном строительстве, ремонте дорог, благоустройстве. Мне еще не удалось, как я хотел, вывести из «гаражной экономики» сразу всех задействованных в ней 50 тысяч горожан, но нам удалось добиться существенного роста такого критически важного для муниципальной казны налога как НДФЛ. А это говорит, что принятые меры вывели из тени тысячи липчан. Но недоделанного еще много.



- На последней сессии горсовета вы сказали, что Липецку оставляют один рубль налогов из семи собранных фискалами. Вы будете давить на губернатора, чтобы больший процент налогов оставался в Липецке?



- На следующий год Липецку оставляют 18,9% собранного на территории муниципалитета НДФЛ. Спросите, а почему не 20%? Или не 25%? Отвечу: бюджетные отношения похожи на сообщающиеся сосуды. Если что-то прибавляется в городской казне, то, соответственно, убывает в областной или федеральной. Да, мы хотели бы, конечно, чтобы Липецку оставляли половину собранного у нас НДФЛ, но тогда на баланс муниципалитета, допустим, передали бы финансирование всей системы образования - а на школы и детсады у нас тратится половина всей доходной части бюджета - более 5 миллиардов рублей. Да, некий баланс выдерживается, однако, на мой взгляд, Липецку должны оставлять больше отчислений от собранных на его территории денег. Но здесь вступают в силу сложные межбюджетные отношения, обусловленные федеральным законодательством. Кстати, президент России очень озадачен этими самыми запутанными межбюджетными отношениями, и, насколько мне известно, грядут их изменения.



- Вы живете в Липецке с 2015 года, когда стали вице-губернатором. Вы уже три года как горожанин. Не пора ли оставлять Липецку больше средств, а не перераспределять бюджетный пирог так, что селу достается больше города?



- Это заблуждение. Коэффициент бюджетной обеспеченности на одного человека, что в селе, что в городе сегодня одинаков. Трудно сказать, кто кого кормит: город - село, или село - город? Отношения между городом и деревней - те же сообщающиеся сосуды.



«Делаем ставку на скоростной трамвай»



- В этом году Липецк остался без троллейбусов. Это тоже некая веха вашего руководства городом. Что взамен?



- Электробусы. До 2022 года мы хотим получить 150 таких машин. И новые автобусы с двигателями класса от «ЕВРО-5». Город летом уже получил 21 «ЛиАЗ», а к концу года получит еще 40 новых автобусов «Волгабас».



- Рельсовый транспорт?



- Делаем ставку на скоростной трамвай. Но нам надо найти финансовую группу, которая на основе концессии вольет в его развитие в Липецке большие средства со сроком окупаемости проекта в 20 лет и более. Через облигации, через привлечение негосударственных пенсионных фонов, через тех же инвесторов. Это - глобальная стратегическая цель.



- Мосты. Вы добились того, что в следующем году наконец-то начинается ремонт первой очереди Петровского моста. И тут же сообщение, что под капремонт попадет Октябрьский мост.



- Октябрьский мост будем ремонтировать исключительно в ночное время. На нем мы поменяем асфальт. Сложнее будут обстоять дела с реконструкцией Петровского моста. Сделаем все, чтобы город не встал в пробке.



Так, департамент транспорта прорабатывает схему реверсивного движения транспорта по второй очереди Петровского моста. Чтобы не задерживать перемещение с берега на берег горожан, пользующихся общественным транспортом, мы закупим партию трамваев в Москве. Из серии бывших в употреблении, но достаточно свежих, 2014 года выпуска. Сделаем корректировку автобусных маршрутов. И, как один из вариантов, понтонный мост. Но по нему большой поток транспорта не пустить. Возможно, общественный транспорт. Но чтобы сделать въезды и выезды на временный наплавной мост, нужно изыскать дополнительные бюджетные средства.



- Липецку нужен как воздух третий мостовой переход - с улицы Водопьянова на улицу Металлургов…



- Да. Это - еще один приоритет. Сейчас мы решаем, как подступиться к реализации этого самого масштабного проекта. Тут не обойтись ни муниципальными средствами, ни даже средствами областного бюджета. Необходимо финансирование федерального центра. Или же надо изыскать средства за счет концессионного соглашения. Надеюсь, что до конца срока моих полномочий эту проблему решить.



- До конца срока - это два по пять? До 2026 года?



- До конца первого моего срока полномочий. То есть до конца 2020 года. Вместе с областной администрацией мы серьезно продвинулись вперед в решении проблемы строительства третьего мостового перехода. Этот проект поддерживают губернатор Олег Петрович Королев и его первый заместитель Юрий Николаевич Божко. С руководством страны этот вопрос уже обсуждался.



- Ваше самое большое разочарование и ваша самая большая радость в уходящем году?



(Сергей Иванов не смог ответить сходу на этот вопрос. Он попросил дать ему возможность подумать и на следующий день после интервью перезвонил и ответил)



- Самое большое разочарование в том, что в 2017 году, который был объявлен в России Годом экологии, мы не смогли реализовать проект переработки иловых остатков, в больших количествах скопившихся на территории МУП «Липецкая станция аэрации». То есть не смогли устранить причину неприятного запаха, периодически накрывающего город. Но мы обязательно решим эту проблему.



А самая большая радость от того, что впервые за 11 лет наша семья смогла съездить на 10 дней на море. В Крым.



- И последний вопрос: вы уже по паспорту стали жителем Липецка?



- Пока нет. В моем паспорте пока местом регистрации указаны Тербуны.



- Говорят, что вы уже обзавелись домом под Липецком?



- Нет. Это чушь. У меня в Желтых Песках есть участок под застройку, который наша семья получила как многодетная в 2011 году. Но я его так и не освоил. Возможно, верну этот участок городской администрации, чтобы его отдали какой-то нуждающейся семье.



- Спасибо за разговор, Сергей Вячеславович!



Беседу вел Игорь Луговой

фото: lipetskcity.ru

