Бизнес
51 минуту назад
Липецкая энергосбытовая компания построила энергоэффективную систему освещения на заводе в Калуге
В 2017 году это уже третий проект ЛЭСК по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях страны
Липецкая энергосбытовая компания модернизировала системы освещения в цехах крупнейшего в Центральном регионе России производителя стального проката строительного назначения НЛМК-Калуга. Потребляемая мощность светового оборудования после ремонта в прокатном цеху снизилась на 80% с 805 кВт до 159 кВт, а в электросталеплавильном цеху – на 54% с 329 кВт до 151 кВт. Эффективность достигнута за счёт установки светильников с улучшенным показателем светоотдачи и распределения светового потока. Кроме существенной экономии расходов, предприятие получило системы освещения, которые соответствуют всем нормативам освещённости рабочих мест и позволяют работать в комфортных и безопасных условиях.
Системы освещения нового поколения в цехах электрометаллургический завод в Калужской области получило «под ключ» и в короткие сроки. Предприятию не пришлось отвлекать собственный персонал или останавливать производство. К проекту специалисты Липецкой энергосбытовой компании приступили в июле в 2017 года, завершили работы в октябре. Срок гарантийного обслуживания новых систем освещения завода составит 2 года. Вложенные в модернизацию инвестиции окупятся за счёт средств, сэкономленных на оплате электроэнергии, идущей на освещение цехов.
В 2017 году это уже третий проект ЛЭСК по внедрению энергосберегающих технологий. В Туапсе специалисты компании уже завершили работы по модернизации систем освещения на объектах одного из крупнейших торговых портов России. Он обеспечивает прямые транспортные связи с 36 странами мира. Новые светодиодные светильники со сроком службы 10 лет установили в цехах, складах, гаражах и на пирсах, обновлённое оборудование потребляет на 89% электроэнергии меньше. Теперь предприятие сможет ежегодно экономить на освещении 5,5 млн. руб. Снизятся затраты и на эксплуатацию, в ближайшие 5 лет порт сэкономит более 5 млн. руб. на обслуживании систем освещения. Вложения в энергосберегающий проект окупятся за 2 года.
В Санкт-Петербурге липецкие энергетики устанавливают в торговом порту автоматизированную систему технического учёта энергоресурсов (АИИС ТУЭ). С её помощью предприятие сможет оптимизировать график потребления электричества, теплоэнергии и воды, устранить их нерациональный расход, предотвратить аварийные ситуации на энергосетях, снизить потери в сетях и расходы на обслуживание неавтоматизированной системы учёта и неэффективное планирование. Работы по установке новой системы технического учёта энергоресурсов завершатся в ноябре 2017 года.
«Энергосистемы предприятий и организаций ЛЭСК модернизирует более 5 лет. За это время специалисты компании разработали и реализовали крупные энергосберегающие проекты не только в нашем регионе, но и в Белгородской, Смоленской, Ленинградской, Калужской областях и в Краснодарском крае. Среди них не только модернизация систем освещения и установка автоматизированных систем технического учёта энергоресурсов, но и модернизация котельных и водоносных скважин», - рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК», первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК».
В 2016 году по итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» энергосберегающие проекты ЛЭСК были признаны лучшими в номинации «Энергосбыт и энергосбережение». В жюри конкурса, организованного специализированным интернет-изданием «ЭнергоНьюс», вошли эксперты и аналитики федеральных и региональных министерств энергетики, представители специализированных информагентств.
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Системы освещения нового поколения в цехах электрометаллургический завод в Калужской области получило «под ключ» и в короткие сроки. Предприятию не пришлось отвлекать собственный персонал или останавливать производство. К проекту специалисты Липецкой энергосбытовой компании приступили в июле в 2017 года, завершили работы в октябре. Срок гарантийного обслуживания новых систем освещения завода составит 2 года. Вложенные в модернизацию инвестиции окупятся за счёт средств, сэкономленных на оплате электроэнергии, идущей на освещение цехов.
В 2017 году это уже третий проект ЛЭСК по внедрению энергосберегающих технологий. В Туапсе специалисты компании уже завершили работы по модернизации систем освещения на объектах одного из крупнейших торговых портов России. Он обеспечивает прямые транспортные связи с 36 странами мира. Новые светодиодные светильники со сроком службы 10 лет установили в цехах, складах, гаражах и на пирсах, обновлённое оборудование потребляет на 89% электроэнергии меньше. Теперь предприятие сможет ежегодно экономить на освещении 5,5 млн. руб. Снизятся затраты и на эксплуатацию, в ближайшие 5 лет порт сэкономит более 5 млн. руб. на обслуживании систем освещения. Вложения в энергосберегающий проект окупятся за 2 года.
В Санкт-Петербурге липецкие энергетики устанавливают в торговом порту автоматизированную систему технического учёта энергоресурсов (АИИС ТУЭ). С её помощью предприятие сможет оптимизировать график потребления электричества, теплоэнергии и воды, устранить их нерациональный расход, предотвратить аварийные ситуации на энергосетях, снизить потери в сетях и расходы на обслуживание неавтоматизированной системы учёта и неэффективное планирование. Работы по установке новой системы технического учёта энергоресурсов завершатся в ноябре 2017 года.
«Энергосистемы предприятий и организаций ЛЭСК модернизирует более 5 лет. За это время специалисты компании разработали и реализовали крупные энергосберегающие проекты не только в нашем регионе, но и в Белгородской, Смоленской, Ленинградской, Калужской областях и в Краснодарском крае. Среди них не только модернизация систем освещения и установка автоматизированных систем технического учёта энергоресурсов, но и модернизация котельных и водоносных скважин», - рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК», первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК».
В 2016 году по итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» энергосберегающие проекты ЛЭСК были признаны лучшими в номинации «Энергосбыт и энергосбережение». В жюри конкурса, организованного специализированным интернет-изданием «ЭнергоНьюс», вошли эксперты и аналитики федеральных и региональных министерств энергетики, представители специализированных информагентств.
Оставить заявку на оказание услуги или уточнить информацию можно по телефонам (4742) 42-55-53, +7-980-250-45-80 и по электронной почте zakaz@lesk.ru.
"PR"