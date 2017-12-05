«Точка зрения»: Что сделано за этот год по капремонту многоквартирных домов в нашей области?

Сколько жители экономят в квартплате после капитального ремонта дома? Хватит ли денег в Фонде на всю программу капремонта домов нашей области? Об этом и многом другом говорим в программе «Точка зрения» с Александром Козиным - генеральным директором «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области».





Александр Козин

Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области»



о капитальном ремонте многоквартирных домов:



«По оценкам Минстроя Липецкая область сегодня по выполнению планов на передовых позициях, но есть и у нас тоже недоработки. Хотя краткосрочный план мы уже практически завершили. И еще в декабре у нас завершаются работы по ускоренной модернизации лифтов. Есть отдельные недоделки, где подрядные организации исправляют их по нашим предписаниям. Есть, конечно, и такие случаи, как вот на ул. Суворова 3, Терешковой 10/1, когда одна из подрядных организаций, будем говорить, нерадивых, допустила срывы, сроков по договору. Мы с ней боремся, используя все правовые способы, для исключения из реестра по предотбору. А так, в целом, по факту, у нас практически все работы на сегодняшний день завершены.»



«Если произошел факт залития, мы должны немедленно включаться, для того, чтобы помочь данному собственнику, ликвидировать последствия, либо полностью возместить тот ущерб, который был причинен. А далее, те деньги, мы уже будем с той подрядной организации истребовать.»



«Мы заметно усилили входной контроль за организациями, особенно, в части материалов, которые они используют, достаточно тщательно контролируем ситуацию на домах, где идет ремонт.»



«Мы извещаем жителей дома, о том, что будет ремонт, об объемах, составе работ, стоимости, ждем от них ответной реакции. Как правило, жители на общем собрании принимают наши предложения, и зачастую, они дополнительно, вместе с управляющей компанией просят нас провести еще вот такие-то работы, или виды работ. И мы, конечно, это все учитываем. Если этому времени проектно-сметная документация еще не готова. Если уже проект уже готов, то вносить изменения проблемно, это отразится на ходе работ. Все надо делать заблаговременно. Но везде, где есть возможности, мы идем навстречу жителям. Ведь основная задача – привнести комфорт в проживание в доме.»



«За 4 года сделано много. В основе – это люди, которые все это создавали, я очень рад, что та команда, которая формировала фонд, она и осталась, Это огромное наше богатство, наш ресурс. Я очень благодарен нашим сотрудникам. Работа очень тяжелая, но она нужная, но я думаю, люди в Липецкой области это уже отметили. Сейчас основной упор - на сроки и качество. Это самое главное, чего мы добились. И дальше будем шлифовать: усиливать контроль за качеством материалов, сроками и качеством работ.»



«Липецкая область сегодня в тройке лидеров в стране по темпам выполнения краткосрочного ремонта жилья 2017 года. Это - Татарстан, Липецкая область, Тульская область. Москва, Московская область тоже в лидерах. Из 5400 домов из программы ремонта мы в семистах домах мы провели ремонт. Это весомый показатель. Более того, мы идем по комплексному ремонту, а где такого комплексного ремонта не ведется, проводятся 3-4 вида работ. В два раза увеличились темпы по сравнению с прошлым годом. В стране порядка ста тысяч домом уже отремонтировано.»



«Я считаю, не только средства фонда должны использоваться в ремонте, а и многие другие источники. И Липецкая область софинансирует эту работу. В этом году вот порядка 70 млн. рублей на софинансирование ремонта фасадных групп выделила. Видим, как Липецк преображается.»



«Чтобы сократить потери на 30-40 процентов тепла, надо проводит комплексный ремонт. Но даже если мы только утепляем фасад, в любом случае жители в своих платежках увидят экономию платы за тепло на 10-15%.»



«На следующий год у нас абсолютно все объемы работ подтверждены финансово, на эти объемы есть деньги. И на 2019-й год на все объемы у нас есть деньги. И программа идет с профицитом. Более того, до конца 2019 мы выполним больше, чем сегодня запланировано в областной программе. Мы будем привлекать дополнительно 1 миллиард рублей, чтобы более поздние объемы работ закрыть. И из этих денег, 500-600 млн. рублей пойдет на модернизацию лифтового хозяйства. У нас было 300 лифтов в программе, и в следующем году мы будем говорить еще о замене 300 лифтов в рассрочку на три года. И мы практически закроем все наши проблемы по техническому состоянию лифтов.»



«До 1 сентября следующего года мы обязаны будем выполнить, и мы выполним, все работы по кровле, по фасадам, по теплоснабжению.»



«Мы с задачами этого года справились. Из 19 подрядных организаций сегодня останется 18. Одну убираем, много проблем. Практически все сделано, но есть еще недочеты. Вот надо этим будем работать.»





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