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сегодня, 12:07

В воскресенье в Липецкой области дожди и до +5

4 294
#потепление
В воскресенье в Липецкой области дожди и до +5

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди. 

Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, дожди. Температура ночью около нуля градусов, днем 1-3 тепла. 

4 294
#потепление

Комментарии (4)

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raketta

3 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS
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ЗИМА

23 минуты назад
Я как в Европе...Только в .опу не дам....
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315

26 минут назад
Зимы мягкие сиротские стали.
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ЗИМА

28 минут назад
Ха Ха Ха...Я пришла))))
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