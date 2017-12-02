В воскресенье в Липецкой области дожди и до +5

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди.

Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, дожди. Температура ночью около нуля градусов, днем 1-3 тепла.