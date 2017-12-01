Банк Австралии по ошибке подарил студентке 3 млн евро

Австралийский банк по ошибке «подарил» студентке более 3 миллионов евро, которые она успела потратить на дизайнерскую одежду, сумки, драгоценности и технику.

В Австралии 21-летняя студентка неожиданно разбогатела из-за сбоя в банковской системе. Счастливая девушка потратила все деньги, а потом решила сбежать в Малайзию.



21-летняя студентка из Малайзии решила открыть счет в банке Сиднея. Однако из-за системной ошибки на карточку девушки неожиданно были перечислены 4,6 миллиона австралийских долларов (около трех миллионов евро), - сообщает New South Wales.



Однако Кристин Джиаксинь Ли решила не сообщать банку об инциденте и присвоить себе неожиданное богатство. С июля 2014 по апрель 2015 года студентка потратила на свои нужды все деньги. За это время около одного миллиона австралийских долларов девушка потратила на брендовые сумки, предметы роскоши и сделала несколько переводов на другие счета. Куда делись оставшиеся средства, до сих пор неизвестно.



Удовлетворив свой шопоголический порыв, Кристин решила сбежать из Австралии в родную Малайзию. Однако при попытке сесть на рейс она была арестована. Девушке предъявили обвинение в незаконном присваивании денег и мошенничестве.



Тем не менее адвокат студентки настаивает, что его подопечная ни в чем не виновата – она всего лишь использовала кредит, который предоставил ей банк. Молодой человек Кристин, в свою очередь, заявил на суде, что даже не знал о том, сколько денег было на ее счету.



Прокуроры обвинили Кристин Цзя Синь Ли в мошенничестве, но девушка заявила, что была уверена — деньги посылают ей родители. Суд ее оправдал и посоветовал банкам лучше отслеживать свои операции.