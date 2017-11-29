Культура

17 минут назад

В Липецке поставили «Вечера на хуторе»

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#театр
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В Липецке поставили «Вечера на хуторе»

На 20 артистов пошито более 40 костюмов и около 200 дополнений к ним.

Вчера в Липецком драматическом театре прошла сдача нового спектакля "Вечера на хуторе".  

Как сообщает пресс-служба театра, спектакль по знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством" ставит приглашенная из Санкт-Петербурга команда во главе с режиссером Алексеем Истоминым. По словам постановщиков, не в каждом театре найдется столько артистов, чтобы потянуть такой громадный спектакль. В показе задействована практически вся труппа. По ходу спектакля его участники несколько раз переодеваются. На 20 артистов пошито более 40 костюмов и около 200 дополнений к ним. 

Основная декорация состоит из 6 массивных модулей, поверх которых помещены еще около 20 устройств меньшего размера. Вся конструкция покрыта 11 одеялами, невероятно больших размеров. Всё это вместе создает реальную картину зимней украинской степи. Атмосферу дополняют звездное небо, хатки с поднимающимся вверх дымком.

Фото  teatr48.ru

 

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#театр
1

Комментарии (1)

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Липчанка

3 минуты назад
Везде ХОХЛЫ, ХОХОЛЬСКИЕ СКАЗКИ. никуда ОТ ХОХЛОВ. ХОХЛАТСКИЙ ЛИПЕЦК,
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