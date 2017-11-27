Происшествия
19 минут назад
Угрожавший взорвать дом в Липецке обезврежен
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Дебошир сам открыл полиции дверь
Как сообщал сегодня GOROD48, к дому №11 на улице Филипченко были стянуты пожарные, "скорая" и полиция. По некоторым данным, в квартире на 4 этаже между родственниками возник скандал и сын, ругаясь с матерью, угрожал открыть конфорки плиты и взорвать газ.
Дебошир держал в напряжении все службы экстренного реагирования 2,5 часа, а затем открыл дверь, после чего был задержан полицией.
Дебошир держал в напряжении все службы экстренного реагирования 2,5 часа, а затем открыл дверь, после чего был задержан полицией.
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они там