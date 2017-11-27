Угрожавший взорвать дом в Липецке обезврежен

Дебошир сам открыл полиции дверь

Как сообщал сегодня GOROD48, к дому №11 на улице Филипченко были стянуты пожарные, "скорая" и полиция. По некоторым данным, в квартире на 4 этаже между родственниками возник скандал и сын, ругаясь с матерью, угрожал открыть конфорки плиты и взорвать газ.



Дебошир держал в напряжении все службы экстренного реагирования 2,5 часа, а затем открыл дверь, после чего был задержан полицией.

