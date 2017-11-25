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36 минут назад

Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку из-за проблем со здоровьем

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#Плотницкий #ЛНР #отставка
Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку из-за проблем со здоровьем

До выборов обязанности главы ЛНР будет исполнять министр госбезопасности Леонид Пасечник.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. До выборов обязанности главы ЛНР будет исполнять министр госбезопасности Леонид Пасечник. Плотницкий назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Дегтяренко.

По словам Пасечника, на решение об отставке оказали влияние многочисленные боевые ранения и контузия. Он поблагодарил Плотницкого за оказанное доверие и отметил его "огромный вклад в процесс мирного урегулирования", - передает РИА-Новости.

По конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается Народным советом. Дегтяренко выразил уверенность в том, что депутаты поддержат кандидатуру Пасечника на должность и.о. Луганской народной республики.
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#Плотницкий #ЛНР #отставка

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