Внедорожник лихо занесло на заснеженной трассе под Липецком

Сложная ситуация возникла из-за обгона.

Пользователь ресурса Youtube под ником «Оpe4atka» разместил на видеохостинге запись пируэтов автомобилей на заснеженной трассе Липецк — Хлевное. Причиной аварийноопасной ситуации с участием иностранных легковушек стала белая легковушка.



Ролик засвидетельствовал события на трассе, произошедшие около 14 часов 23 ноября. Авто с видеорегистратором следовало за белой легковушкой. Впереди них ехал фургон. С очередной попытки легковой автомобиль пошел на обгон и поставил в сложную ситуацию внедорожник, двигавшийся ему навстречу. Пытаясь уйти от столкновения на заснеженной трассе, водитель выкрутил руль и оказался на полосе встречного движения. На траектории движения внедорожника оказалась «Тойота Камри». Ей пришлось свалиться в кювет.





Как указывает автор ролика, столкновения удалось избежать. «Тойоту» автомобилисты вернули на дорогу совместными усилиями.