Происшествия

48 минут назад

Внедорожник лихо занесло на заснеженной трассе под Липецком

11 13567
#занос #авария #снег #дорога
2
Внедорожник лихо занесло на заснеженной трассе под Липецком

Сложная ситуация возникла из-за обгона.

Пользователь ресурса Youtube под ником «Оpe4atka» разместил на видеохостинге запись пируэтов автомобилей на заснеженной трассе Липецк — Хлевное. Причиной аварийноопасной ситуации с участием иностранных легковушек стала белая легковушка.

Ролик засвидетельствовал события на трассе, произошедшие около 14 часов 23 ноября. Авто с видеорегистратором следовало за белой легковушкой. Впереди них ехал фургон. С очередной попытки легковой автомобиль пошел на обгон и поставил в сложную ситуацию внедорожник, двигавшийся ему навстречу. Пытаясь уйти от столкновения на заснеженной трассе, водитель выкрутил руль и оказался на полосе встречного движения. На траектории движения внедорожника оказалась «Тойота Камри». Ей пришлось свалиться в кювет.


Как указывает автор ролика, столкновения удалось избежать. «Тойоту» автомобилисты вернули на дорогу совместными усилиями.
11 13567
#занос #авария #снег #дорога
2

Комментарии (11)

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Ттт

1 минуту назад
Ну и водятел на Рено. Куда же он так спешил? Хорошо никто не угробился. Чудом разошлись.
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Анатолий

11 минут назад
вот это везунчики
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Ched

13 минут назад
Так то красиво разошлись. Хотя автор ролика (вполне себе осторожно ехавший) мог бы оказаться между молотом и наковальней. Повезло очень...
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русс

28 минут назад
Может ошибаюсь, но внедорожнику ничего не угрожало - менжанулся он, вот его и занесло ...
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111

30 минут назад
Вот из-за таких муд....в люди гибнут, а он уехал как ни в чем не бывало.
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Сергей 13

31 минуту назад
Водителю обгоняющему грузовик необходимо срочно баллон монтажной пены в дупло закачать,ибо шампанским тут не обойтись.Из-за таких аленей люди гибнут,хорошо обошлось хорошо.
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Ворон

34 минуты назад
Мудак на рено логан, если ты это читаешь, тебе аукнется - слепошара.
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Ворон

37 минут назад
Это лада? Кто у вас статьи пишет, он вообще машины видел? Это рено логан, машину которую занесло - это Додж Нитро(классное авто).
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1

38 минут назад
Попа похожа на рено ЛОГАН. Вот из-за таких ездюков аварии и происходят. Главное он уехал, даже внимания не обратил, что сделал.
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000

40 минут назад
Какая нахрен Лада,если это Логан?
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