Происшествия
сегодня, 08:35
У торгового центра напали на съемочную группу
Один из журналистов получил серьезные травмы.
21 ноября в Липецке около 17.00 на улице Титова возле торгового центра "Москва" напали на съемочную группу областного телеканала.
Как рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего.
По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму.
Как рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего.
По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму.
Липчанин
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