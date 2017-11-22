Происшествия

сегодня, 08:35

У торгового центра напали на съемочную группу

15 4423
#побои
4
У торгового центра напали на съемочную группу

Один из журналистов получил серьезные травмы.

21 ноября в Липецке около 17.00 на улице Титова возле торгового центра "Москва" напали на съемочную группу областного телеканала.

Как рассказали GOROD48  пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего.

По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму. 
15 4423
#побои
4

Комментарии (15)

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Липчанин

10 минут назад
Пришла квитанция оплаты кап.ремонта, Велосипед не изобретай. Не путай штрихкоды товаров и на пачках и банковских (платежных) услуг.
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Гелик

17 минут назад
в таких случаях нужно оператору электродом пятерочку в ухо. действует безотказно.
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злой обыватель

24 минуты назад
Да ладно... Напали. Скорее всего снимать подвыпивших начали, а те не в восторге. Вот и нашла коса на камень.
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Астрэя

57 минут назад
Animal Planet, Вы очень точно подметили что городишко! Подловатый! И быдловатый!!!!
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Дмитрий

сегодня, 09:48
Для 123. Когда тебе в следующий раз башку разобьют, я тоже напишу недалёко такого идиота. При чем тут липецкое время. Человек пострадал
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липчанин

сегодня, 09:42
Пиар наверное.
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Местный житель

сегодня, 09:28
ТЦ Москва, ТЦ 8 марта это рассадники полулегальных фирмочек, которые занимаются мошенничеством и обманом и каждый раз одни и те-же но с новыми названиями. Наверно этим жуликам не понравилось, что журналисты засветят их рыла вот и подослали люмпена на драку. Найти того маргинала и расколоть его кто его послал, вот сразу жулье и попадется.
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Ужас

сегодня, 09:27
Не город, а ужас ужасный! Люди! Что ж вы такие злые?
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Animal Planet

сегодня, 09:27
Липецк достаточно подловатый и быдловатый городишко.
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Маша

сегодня, 09:26
Жесть. Оператора жалко(
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