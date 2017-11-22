У торгового центра напали на съемочную группу

Один из журналистов получил серьезные травмы.

21 ноября в Липецке около 17.00 на улице Титова возле торгового центра "Москва" напали на съемочную группу областного телеканала.



Как рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина ударил оператора группы кулаком в лицо. Соответствующее обращение зарегистрировано в отделе полиции №8. Ведется поиск нападавшего.



По словам свидетелей, мужчина был нетрезв. Оператор получил серьезную травму.

